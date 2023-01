Šapić: Od aprila splavovi sa kompletnom infrastrukturom na izlicitiranim lokacijama

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izrazio je očekivanje da će do kraja januara biti potpisani ugovori sa svima koji su učestvovali na licitaciji i izlicitirali najveću cenu za zakup lokacija vodnog zemljišta na levoj obali Save.

Preciznije, to će se desiti nakon što se ispoštuje rok za žalbe, a u slučaju da neko odustane, ugovori će biti potpisani sa onim sledećim s najnižom ponudom.

– Paralelno završavamo projekat dovođenja infrastrukture, pre svega mislim na vodu i struju, što bi takođe trebalo da bude gotovo do kraja januara, nakon čega će javna preduzeća to implementirati. Očekujemo da do kraja marta lokacije u tom smislu budu spremne. Takođe, uporedo sa svim tim, one koji nemaju ugovore počećemo da obaveštavamo da su dužni da u zakonskom roku, koji je mislim trideset dana, uklone svoj splav. Ukoliko to ne učine, na osnovu javne nabavke izabraćemo posebne firme koje imaju mehanizaciju za to. Već imamo dve lokacije gde bi splavovi bez ugovora mogli da budu odvođeni. Tako bi početkom aprila oni koji su izlicitirali mogli da postave svoj splav na definisanu lokaciju, priključe se na infrastrukturu, a tada započinje i naplata – naveo je Šapić.

Gradonačelnik je najavio i da predstoji rekonstrukcija Savskog šetališta, koja bi trebalo da traje dve, dve i po godine. „Zelenilo – Beograd” je završilo projekat, a sa lepim danima i ovaj posao trebalo bi da počne.

– Očekujemo, dakle, da na proleće konačno bude definisana forma Savskog šetališta, kako će ono izgledati za nekoliko godina – rekao je Šapić.

Gradonačelnik se osvrnuo na sam tok licitacije, navodeći da ne postoji iznos manji od 25 i 30 hiljada evra, a da se kreću i do 70 hiljada evra po lokaciji.

– To je pokazatelj koliko je novca Grad Beograd gubio poslednjih trideset godina – naglasio je Šapić.

Gradonačelnik je najavio da će na dnevnom redu sednice Skupštine grada u februaru biti dopuna plana koji definiše uslove za postavljanje splavova.

– Nakon toga će i za drugi deo beogradskog priobalja krenuti implementacija, na isti način kako je to urađeno na Savskom šetalištu. Za pozicije će ići licitacija, a tamo gde ne budu izlicitirane, splavovi će biti uklonjeni. Očekujem da ćemo u toku sledeće kalendarske godine da rešimo problem beogradskih obala – rekao je gradonačelnik.

Gruba procena je da će na beogradskim obalama ostati ukupno između sedamdeset i osamdeset splavova, što prema njegovim rečima nije malo.

– Očekujem da ćemo definitivno početi da uvodimo red u beogradsko priobalje i da će splavovi tek onda da postanu pravi brend Beograda. Biće bezbedni, estetski uređeni, uredni i sa ugrađenim ekološkim prečišćivačima. Od zakupa splavova će u sledećoj godini moći da se rekonstruiše čitavo Savsko šetalište – zaključio je prvi čovek srpske prestonice.