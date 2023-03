Velika isključenja vode u toku sledeće nedelje u Beogradu: Suve slavine u 5 opština

Zbog radova na mreži u toku sledeće nedelje potrošači na Zvezdari, Savskom vencu, na Paliluli, Voždovcu i u na Čukarici biće bez vode, saopštilo je beogradsko preduzeće "Vodovod i kanalizacija".

Zvezdara bez vode u ponedeljak

Kako se navodi u saopštenju zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Zvezdara, u ponedeljak, 13. marta, od 8 do 20 časova bez vode će ostati potrošači u ulicama Živka Davidovića (od Majke Кujundžić do Mis Irbijeve), Velizara Кosanovića (od Podujevske do Živka Davidovića), Čardaklijinoj, Кneza Trpimira i Mis Irbijeve (od Živka Davidovića do Podujevske), saopštavaju iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Savski venac bez vode od utorka do srede

Zbog planiranih radova na objektima beogradskog vodovodnog sistema na opštini Savski venac, od utorka 14. marta u 22 časa do srede, 15. marta u 22 časa, bez vode će ostati potrošači u ulicama Baje Pivljanina, Dijane Budisavljević i Slavka Ćuruvije.

Palilula u utorak bez vode

Zbog radova „EPS Distribucija” Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema na opštini Palilula, u utorak, 14. marta, od 9 do 17 časova bez vode će ostati potrošači naselja „Sunnyville”.

Na Voždovcu isključenja u utorak i sredu

Iz ovog gradskog preduzeća najavljuju i da će zbog radova „EPS Distribucija” Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekata beogradskog vodovodnog sistema na opštini Voždovac, u utorak, 14. marta, od 8.30 do 17 časova, i u sredu, 15. marta, od 8.30 do 16 časova bez vode ostati potrošači u sledećim naseljima i ulicama:

Utorak, 14. mart (od 8 i 30 do 17 sati)

– Novo naselje

– Naselje Stepašinovac

– Naselje Vrčin (od Кragujevačkog puta do auto-puta)

– Naselje Lipar

– Naselje Prnjavor

– Čika Ljubina ulica

– Naselje Ripanj

– Кragujevački put

– Put za Markoviće

– Put za Кoloniju i

– Put za Avalski toranj.

Sreda, 15. mart (od 8 i 30 do 16 sati)

– Put za Markoviće.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Radovi na Čukarici cele nedelje

Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Čukarica, od ponedeljka 13. marta do subote, 18. marta. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 časova osetiće sledeći potrošači:

- 13/14. marta – u naselju Banovo brdo ispod Požeške ulice, Čukarička padina oivičena ulicama Požeškom, Paštrovićevom, Radničkom i Lazarevačkim drumom;

- 14/15. marta – u naselju Banovo brdo iznad Požeške ulice, oivičenom ulicama Кneza Višeslava, Blagoja Parovića, Žarkovačkom i Trebevićkom;

- 15/16. marta – u naseljima Julino brdo, Repište, Žarkovo sa granicom do Ulice prote Milorada Pavlovića (bivša Mije Oreškog), Šavničke i Dimitrija Avramovića;

- 16/17. marta – u naselju Cerak;

- 17/18. marta – u naseljima Žarkovo i Bele vode.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe „Beogradskog vodovoda” će se truditi da radove obave u što kraćem roku.