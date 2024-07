U Beogradu sutra ujutru akcija suzbijanja komaraca: Evo koje će sve lokacije biti obuhvaćene tretmanom

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” Beograd će i tokom sutrašnjeg dana sprovoditi akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca na teritoriji grada Beograda uređajima sa zemlje ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili.

Ekipe „Čistoće” suzbijaće komarce u četvrtak, 11. jula, i to u ranim jutarnjim časovima.

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: od Pupinovog mosta do Brankovog mosta (zemunska strana), Pregrevica, Zemunski kej, do Bežanijskog zimovnika, od Pančevačkog mosta do Mosta na Adi, Dorćol, Kalemegdan, Beograd na vodi, Beogradski sajam, Ada Huja, Višnjica do Bele stene, Donji i Gornji Kalemegdan, Kej Dorćol, nasip od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev Dunavac, Crvenka, Kovilovo, Jabučki rit, Glogonjski rit – Kazneno-popravni zavod u Beogradu – Padinska skela, groblje Mali zbeg, Dunavac, Opovački Dunavac, Vrbovski, Besni fok, Široka greda, jezero Veliko blato, Ovčanski Sebeš, nasip od Pančevačkog mosta ka Malom raju, Azilantski centar, naselja Braća Marić, Mali raj, Grga Andrijanović, Sava Kovačević, Partizanski blok, Padinska skela, Mali zbeg, Popova bara, Ovčanski Sebeš, Ulica Zage Malivuk, Put za Ovču, Ovča, Kotež, Borča, Borča pretok, Batajnica, Šangaj, Višnjička banja i Višnjica.

Preparati koje ekipe „Gradske čistoće” koriste za tretman suzbijanja komaraca registrovani su od Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, pa građani nemaju razloga za strah.

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, da isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima – podmetače za saksije, gume, staru burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame, ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad, jer će ove godine to biti izuzetno važno, imajući u vidu veoma nepovoljne vremenske uslove.

Takođe, apeluje se i na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija na lokacijama gde se obavlja suzbijanje komaraca.

Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata i subotom od 8 do 14 sati.

Autor: Snežana Milovanov