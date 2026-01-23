Privucite pozitivnu energiju: Poslušajte ova četiri feng šui saveta i vaš dom će procvetati

U potrazi za srećnim, mirnim i stabilnim porodičnim životom, sve više ljudi okreće se drevnim učenjima koja prostor posmatraju kao živi organizam. Feng šui, star hiljadama godina, ne bavi se samo estetikom doma, već energijom koja kroz njega protiče i utiče na naše raspoloženje, odnose, zdravlje i uspeh. Upravo zato ova filozofija danas doživljava snažan povratak, posebno u savremenim urbanim sredinama u kojima stres i haos lako postaju deo svakodnevice.

Iako se često doživljava kao komplikovan sistem pravila, feng šui se u suštini oslanja na zdrav razum i intuitivno osećanje prostora. Njegov cilj je jednostavan – ukloniti prepreke koje blokiraju pozitivnu energiju i stvoriti ambijent u kojem se osećamo sigurno, smireno i ispunjeno. Mnogi saveti koje feng šui nudi zapravo su stvari koje već znamo, ali ih zanemarujemo.

Ulazna vrata su kapija doma – to je mesto koje određuje energiju čitavog prostora

Prema feng šui filozofiji, ulazna vrata su najvažniji deo doma jer upravo kroz njih energija ulazi u vaš životni prostor. Put koji vodi do vrata trebalo bi da bude blag i zakrivljen, jer oštre i prave linije ubrzavaju energiju i donose nemir. Važno je da ulaz bude čist, uredan i slobodan od prepreka, kako bi pozitivna energija mogla nesmetano da uđe.

Boja vrata takođe ima snažan simbolički značaj. Crvena se vezuje za prosperitet i uspeh, zelena za rast i novi početak, plava za smirenost, dok braon simbolizuje stabilnost i sigurnost. Dobro održavana vrata šalju poruku dobrodošlice – i ljudima i energiji.

Dom bez nereda je osnova emotivnog mira i dobrog protoka energije

Nered je jedan od najvećih neprijatelja dobrog feng šuija. Pretrpan prostor blokira energiju, stvara osećaj težine i direktno utiče na raspoloženje i odnose među ukućanima. Feng šui savetuje da se okružite isključivo stvarima koje koristite, volite i koje imaju svrhu.

Slomljeni, pokvareni ili zaboravljeni predmeti nose stagnaciju i lošu energiju. Isto važi i za garderobu – sve što ne nosite ili vam više ne prija, trebalo bi da napusti vaš ormar. Oslobađanjem prostora oslobađate i sebe, stvarajući uslove za lakšu komunikaciju i veću produktivnost.

Pažljiv odabir boja utiče na raspoloženje, energiju i kvalitet odmora

Boje imaju snažan psihološki i energetski uticaj, zbog čega feng šui posebnu pažnju posvećuje njihovom izboru. Spavaća soba treba da bude mesto smirenja, pa se preporučuju blage, neutralne i umirujuće nijanse, uz diskretne tonove zelene koji simbolizuju prirodu i balans.

Dnevna soba dozvoljava nešto življe boje, ali feng šui upozorava da ih ne bi trebalo biti više od tri. Previše boja stvara vizuelni haos i remeti protok energije, dok pažljivo izabrana paleta doprinosi harmoniji i dobrom raspoloženju.

Uklonite predmete koji vas vezuju za loša sećanja

Feng šui naglašava važnost emocionalne veze sa predmetima u domu. Ako vam neki predmet izaziva nelagodu, budi loše uspomene ili vam se jednostavno čini da mu nije mesto u prostoru, velika je verovatnoća da remeti energetsku ravnotežu. Intuicija u ovom slučaju igra ključnu ulogu.

Okružite se stvarima koje vas raduju, inspirišu i odražavaju vašu ličnost. Nema potrebe da zadržavate predmete čiju vrednost ne prepoznajete ili koji nisu u skladu sa vašim unutrašnjim bićem. Dom bi trebalo da bude produžetak vas – mesto u kojem energija slobodno teče i podržava vaš svakodnevni život.



Autor: Jovana Nerić