Ova mesta provalnici PRVO GLEDAJU, a evo i GDE su vaše dragocenosti najbezbednije u kući

Mnogi svoje dragocenosti, od gotovine i nakita do važnih dokumenata, najradije čuvaju kod kuće. Međutim, klasična skrovišta odavno su pročitana, a provalnici tačno znaju gde prvo da traže.

Postoje li onda uopšte sigurna mesta u sopstvena četiri zida?

Gotovina, nakit i važni dokumenti, mnogi ljudi svoje vrednosti najradije žele da čuvaju kod kuće, unutar svoja četiri zida. Ali, upravo tamo vreba opasnost, jer gde su novac i zlato zaista sigurni? Jedno je jasno, prazne kutije od kafe, dupla dna fioka ili dobro poznato skrovište ispod kreveta odavno više nisu nikakve tajne. Provalnici vrlo dobro poznaju ta mesta i upravo njih prvo proveravaju. Svako ko dragocenosti drži kod kuće mora stoga biti znatno mudriji, kako prenosi Bild.

Prilikom provale svaki minut je ključan, a lopovi deluju sistematski i ciljano. Najčešće se usmeravaju na spavaću sobu, dnevni boravak ili radnu sobu, jer upravo tamo očekuju da pronađu novac i nakit. Klasična skrovišta stoga vrlo brzo bivaju otkrivena. Želite li se zaštititi, ključno je pronaći mesta koja na prvu ne privlače gotovo nikakvu pažnju i koja se čine potpuno nevažnima.

Ulazni prostor, odnosno hodnik, često ostaje zanemaren i deluje neupadljivo, a upravo je to njegova najveća prednost. Ovde se mogu pronaći odlična skrovišta za vaše dragocenosti. Na primer, razmislite o kutiji s osiguračima, koja često nudi dovoljno prostora, a retko ko bi je otvarao. U obzir dolaze i ukrasne krovne letvice ili plafonjere i viseće svetiljke, sve dok ne postoji opasnost od požara. Čak i par starih, iznošenih cipela može poslužiti kao genijalno skrovište ako su uredno složene u ormariću.

Iako je kuhinja često na meti, nudi nekoliko sigurnih opcija. Limenke za kafu ili konzerve smatraju se klasičnim, ali i dobro poznatim skrovištima. Mnogo su neupadljivija pakovanja od brašna, pirinča ili šećera u špajzu, koja se stapaju s okolinom. Još veće iznenađenje za provalnike bio bi zamrzivač, jer tamo retko ko očekuje da pronađe vredne stvari. Važno je samo dobro zaštititi predmete od ekstremne hladnoće, na primer umotavanjem u nepropusne vrećice.

U kupatilu, uprkos vlazi, kao skrovište mogu poslužiti prazne kutijice od krema ili bočice šampona. Čak i rolne toalet papira mogu primiti smotuljak novčanica, sve dok ne zaboravite na njih i slučajno ih ne iskoristite. Što se tiče dnevnog boravka, knjige s izdubljenim stranicama loša su ideja jer su postale kliše. Bolje je vrednosti sakriti unutar fotoalbuma koji retko koga zanimaju ili iza teškog nameštaja. Zbog vremenskog pritiska, provalnici će retko gubiti vreme na pomicanje masivnih komoda ili ormara.

Sef je najsigurniji, a ova mesta izbegavajte

Ipak, najbolju zaštitu od krađe pruža kvalitetan sef. Moderni modeli mogu se diskretno ugraditi u zid ili nameštaj i nude najviši nivo sigurnosti. S druge strane, postoje mesta koja su apsolutni tabu i koja bi trebalo izbegavati po svaku cenu. To su krevet i dušek, orman za odeću, komode, prostor iza slika, unutrašnjost elektroničkih uređaja, donje strane nameštaja i labave podne daske. Upravo su to mesta koja će provalnici prvo pogledati.

Autor: S.M.