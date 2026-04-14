DKNY predstavlja kampanju za proleće 2026. sa Hailey Bieber u glavnoj ulozi

Ikona se vraća: Hailey Bieber ponovo preuzima ulogu globalnog lica brenda DKNY, nastavljajući modnu priču koja je obeležila prošlu sezonu - sada kroz novu, vizuelnosnažnu kampanju.

Za sezonu proleće 2026, disruptivna umetnička scena njujorškog downtowna iz šezdesetih godina postavlja okvir za savremenu reinterpretaciju ikone. Istražujući slavu kao umetničku formu, kampanja smešta Hailey u središte crno-belefoto-serije u kojoj nosi komade iz najnovije kolekcije.

Koncept DKNY kampanje za proleće 2026 vodi nas u umetnički njujorški prostor zakreativne susrete i slobodan tok ideja. Hailey se pojavljuje u opuštenim, ali pažljivostilizovanim kombinacijama: mantil i teksas košulja nošeni otvoreno preko slojeva kojiprate liniju tela; krojene pantalone i mokasine u kontrastu sa brushalterom ipredimenzioniranim topom; „naked“ haljina proslavljena u seriji Sex and the City, sada ucrnoj verziji sa providnim bretelama, kao i mini-haljina u elegantnom prugastom dezenu; opuštene farmerke i blejzer koji prizivaju duh devedesetih. I naravno, tu je i New YorkYankees™ kačket, nastao u saradnji sa DKNY brendom.

Monohromatska paleta crne, bele, bež i teksasa, upečatljive naočare i prepoznatljiva torba donose neophodne akcente koji svakom izgledu daju autentičnu njujoršku oštricu. Jeff Goldfarb, EVP kompanije G-III Apparel Group, izjavio je: „Hailey Bieber je danas jedna od najuticajnijih modnih ikona i prirodan izbor da nastavida predstavlja DKNY na globalnom nivou. Ono što ovo partnerstvo čini tako uspešnimjeste način na koji se njen lični stil autentično poklapa sa brendom. Ona utelovljujeenergiju DKNY-ja, dok istovremeno komade nosi na svoj način.“

Sa konceptom zasnovanim na kreativnosti i reinvenciji, sezona proleće 2026 podižeesencijalne komade na viši nivo. Haileyin autentični stil paralelno prati evoluciju brendakroz sezone. Zajedno, oni čine upečatljivu modnu izjavu veću od života.

Novu DKNY kolekciju možete pronaći u Fashion & Friends radnjama u Srbiji.

Autor: S.M.