ZABORAVITE NA FLEKE: Ova domaća mešavina čini da staklo i ogledala blistaju bez ijednog traga!

Jednostavan trik iz kuhinje koji ne samo da čisti, već i sprečava novo prljanje.

Ako vas nerviraju tragovi na staklu i ogledalima koji se pojavljuju čim ih očistite, rešenje možda već imate kod kuće. Umesto skupih sredstava, domaća mešavina od nekoliko sastojaka može učiniti da površine zablistaju bez mrlja – i što je još bolje, da duže ostanu čiste.

Osnova ove efikasne mešavine je kombinacija sirćeta i vode. Pomešajte jednake količine alkoholnog sirćeta i mlake vode, a zatim dodajte nekoliko kapi deterdženta za sudove. Sirće razgrađuje masnoću i uklanja kamenac, dok deterdžent pomaže da se nečistoće lakše skinu sa površine.

Za dodatni efekat, možete dodati i malo alkohola (medicinskog ili votke), koji ubrzava sušenje i sprečava stvaranje tragova. Ova kombinacija je posebno dobra za ogledala u kupatilu i staklene površine u kuhinji, gde se masnoća i para najviše zadržavaju.

Prilikom čišćenja, najbolje je koristiti krpu od mikrofibera ili stare novine – upravo one daju onaj efekat bez linija. Prskajte mešavinu direktno na površinu i brišite kružnim pokretima, bez preteranog pritiskanja.

Ono što ovu mešavinu čini posebnom jeste to što ne samo da uklanja postojeće mrlje, već ostavlja tanki sloj koji usporava ponovno prljanje. Rezultat su ogledala i stakla koja duže ostaju čista, uz minimalan trud i bez hemikalija.

Autor: S.Paunović