Nova opsesija generacije Z: Svi pričaju o 'tihom luksuzu', a evo šta zapravo znači ovaj trend!

Bez velikih logotipa i upadljivih detalja — novi stil postao je simbol elegancije i samopouzdanja.

Trend poznat kao „tihi luksuz“ poslednjih meseci potpuno je osvojio društvene mreže i modni svet. Za razliku od ranijih trendova koji su podrazumevali isticanje skupih brendova, sada je fokus na jednostavnosti, kvalitetu i minimalizmu.

Neutralne boje, kvalitetni materijali i svedeni krojevi postali su sinonim za stil koji odaje utisak sofisticiranosti bez potrebe za dokazivanjem.

Mnogi modni stručnjaci smatraju da popularnost ovog trenda dolazi kao odgovor na prezasićenost društvenih mreža luksuzom i konstantnim pokazivanjem statusa.

Sve više mladih okreće se estetici koja šalje poruku da pravi stil ne mora da bude napadan da bi privukao pažnju i poslao poruku individualnosti.

