Superdry & Co se vratio u Galeriju: novo poglavlje britanskog brenda

Krajem aprila, Galerija Belgrade je postala bogatija za novu Superdry radnju, prostor posvećen svima koji vole modu koja ne deluje previše isplanirano, ali uvek ima karakter. Nova radnja donosi prepoznatljiv Superdry spoj urbanog stila, udobnih krojeva i komada koji lako prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije.

Novo otvaranje dolazi u trenutku kada Superdry prolazi kroz svežiju i savremeniju fazu brenda, uz pročišćeniji vizuelni identitet, moderniji koncept radnji i jasniji fokus na svakodnevne komade koji spajaju kvalitet, funkcionalnost i stav. Iako ostaje veran svom britanskom nasleđu i streetwear energiji, Superdry danas donosi zreliji izraz, namenjen generaciji koja modu nosi opušteno, ali sa ličnim pečatom.

Povodom otvaranja, u Superdry radnji u Galeriji organizovano je druženje za kupce, influensere, medije i prijatelje brenda. Umesto formalnog dešavanja, veče je bilozamišljeno kao opušteno okupljanje u Superdry ritmu, uz piće dobrodošlice, DJ set iatmosferu koja je pozivala goste da istraže radnju, pogledaju novu kolekciju i pronađukomade koji odgovaraju njihovom ličnom stilu.

Poseban detalj događaja bila je kreativna personalizacija privezaka napravljenih odstarih Superdry komada. Svaki privezak bio je unikatan, a gosti su tokom večeri moglida ga dodatno prilagode sebi i ponesu kao uspomenu sa otvaranja. Ovaj segmentdogađaja na zanimljiv način je povezao modu, kreativnost i ideju da svaki komad možedobiti novi život, ali i novi kontekst.

Za još jednu uspomenu sa večeri bio je zadužen polaroid foto kutak. Gosti su sefotografisali tokom događaja i fotografije odmah nosili sa sobom, kao mali, spontanipodsetnik na prvo Superdry druženje u novoj radnji.

Aktuelna Superdry kolekcija za proleće i leto donosi komade za muškarce i ženenapravljene za svakodnevni tempo, od majica i dukseva, preko laganih jakni, šortseva ihaljina, do aksesoara koji zaokružuju izgled bez previše truda. To su komadi koji senose lako, kombinuju intuitivno i ostavljaju dovoljno prostora da stil ostane ličan.

Posetite novu Superdry radnju u Galeriji, na prvom spratu, i pronađite svoj favorit izprolećne kolekcije.

Autor: S.M.