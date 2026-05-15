LIU JO SS26: nova definicija urbane ženstvenosti

Minimalizam više nije tih. U novoj Liu Jo kolekciji za proleće/leto 2026, on dobija energiju, karakter i samouvereni sjaj, pretvarajući se u stil koji ne traži pažnju, ali je uvek dobija.

Ova sezona donosi precizno izbalansiran odnos suptilnosti i izražajnosti. Siluete su čiste i promišljene, ali nikada dosadne, kroz igru proporcija, slojeva i detalja svaki komad dobija novu dimenziju. Urbani ritam kolekcije prožet je dozom glamura, stvarajući estetiku koja je istovremeno nosiva i upečatljiva.

U fokusu je denim: ključni materijal koji izlazi iz svojih klasičnih okvira i postaje centralni modni izraz sezone. Od strukturiranih jakni i redefinisanih farmerki do sofisticiranih total denim kombinacija, ovaj materijal dobija novu, luksuzniju dimenziju. Kroz neočekivane krojeve, precizno krojenje i pažljivo stilizovanje, denim postaje nosilac svakog outfita - snažan, moderan i prilagodljiv.

Njegovu dominantnost prate kontrasti u vidu kože i transparentnih materijala, koji dodatno naglašavaju dinamiku između čvrstog i laganog, svakodnevnog i večernjeg. Upravo ta igra suprotnosti daje kolekciji savremeni, urbani karakter.

Paleta boja kreće se od sofisticiranih neutralnih tonova, bele, bež i crne, do nežnih pastelnih nijansi poput svetložute i puderasto plave, uz povremene intenzivnije akcente koji unose energiju i ritam. Rezultat je garderoba koja izgleda luksuzno, ali funkcioniše u realnom životu.

Liu Jo žena ove sezone ne pravi kompromise između praktičnosti i stila, ona ih spaja. Njen look je savremeni utility-chic sa dozom glamura: dovoljno snažan za grad, fleksibilan za svaki tempo i upečatljiv da govori bez reči. Moda ovde nije samo izraz, ona je stav.

Kolekcija je dostupna u Liu Jo mono radnji u Galeriji i u okviru Fashion&Friends koncepta, kao i online na fashionandfriends.com.

Autor: Pink.rs