Mlečna kupka i ružina vodica: Drevni rituali lepote kojima je Kleopatra očarala svet

Legenda o lepoti egipatske kraljice Kleopatre toliko je snažna da njeni prirodni rituali nege i danas inspirišu žene širom sveta. Poznato je da je svojom pojavom zavela dvojicu najmoćnijih Rimljana svog doba, Julija Cezara i Marka Antonija, a o njenoj privlačnosti pisali su i brojni istoričari.

Sa povratkom prirodi u kozmetici, pogled u prošlost otkriva mudrost koju lako možemo uklopiti u svakodnevicu. Mlečne kupke, pilinzi i maske od gline samo su neki od elemenata Kleopatrine nege.

Mlečne kupke za baršunastu kožu

Još je Hipokrat zabeležio da se Kleopatra kupala u mleku 700 magarica. Mleko sadrži mlečnu kiselinu, koja deluje kao blagi piling za kožu. Iako je danas teško obezbediti toliku količinu magarećeg mleka, ovaj ritual možete rekreirati dodavanjem dve litre punomasnog kozjeg mleka u kadu sa vodom. Ugođaj možete upotpuniti eteričnim uljima jasmina ili sandalovine, a dodavanjem šolje sirovog, nerafinisanog meda, koža će postati meka i hidrirana.

Pilinzi od morske soli

Za revitalizaciju i uklanjanje odumrlih ćelija kože, Kleopatra je koristila so iz rudnika i mora. Za modernu verziju, odaberite kvalitetnu, sitnozrnatu so, dodajte nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja i utrljajte smesu na vlažnu kožu pod tušem.

Matična mleč i ružina vodica

Matična mleč, koju proizvode pčele, izuzetno je hranljiv sastojak. Pomaže ćelijama da se oporave, smanjuje tamne podočnjake, ublažava suvoću kože i umanjuje vidljivost bora. Ružinu vodicu, s druge strane, možete koristiti kao prirodni tonik nakon čišćenja lica. Možete je pripremiti sami tako što ćete jednu šolju ružinih latica prokuvati u dve šolje vode, a zatim ohladiti smesu.

Prirodni saveznici: Gline, shea maslac i pčelinji vosak

Bentonitna glina: Odlična je za omekšavanje kože, podsticanje eksfolijacije i izvlačenje nečistoća iz pora.

Nerafinisani shea maslac: U sušnoj klimi, njegova hidratantna svojstva bila su ključna za očuvanje zdravlja i lepote kože.

Pčelinji vosak: Zbog sposobnosti zaglađivanja, hidratacije i zadržavanja vlage, nezaobilazan je sastojak u losionima, balzamima za usne i maskarama.

Iako su se vremena promenila, Kleopatrina "tajna formula" lepote ostaje jednostavna: oslanjanje na darove prirode i posvećenost detaljima u svakodnevnoj rutini.

Autor: D.S.