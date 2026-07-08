SUTRA SLAVIMO SVETOG DAVIDA! Jednu stvar OBAVEZNO URADITE pre podne: Verovanje kaže da čuva kuću od svakog ZLA

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju praznik prepodobnog Davida Solunskog, velikog podvižnika, čudotvorca i čoveka čija je vera, prema predanju, bila toliko snažna da je činio dela koja su zadivila i careve i običan narod.

Vernici veruju da je ovo dan kada se posebno treba pomoliti za mir u domu, zaštitu porodice i snagu da se pobede strahovi i iskušenja.

Njegov život bio je ispunjen molitvom, postom i potpunim predanjem Bogu, zbog čega ga Crkva i danas poštuje kao jednog od velikih svetitelja ranog hrišćanstva.

Živeo je godinama pod bademovim drvetom

Prepodobni David bio je rodom iz Soluna. Umesto lagodnog života, izabrao je put odricanja i podviga. Najpre se nastanio u skromnoj kolibi pod bademovim drvetom u blizini Soluna, gde je godine provodio u neprekidnoj molitvi, postu i bdenju.

Kasnije je nastavio svoje podvige u Tesaliji, a njegovo ime postajalo je sve poznatije među narodom zbog mudrosti, smirenosti i brojnih čuda koja su mu pripisivana.

Predanje kaže da se toliko očistio duhovnim životom da je zadobio veliku blagodat Božju.

Čudo koje je zadivilo i cara

Jedno od najpoznatijih predanja govori da je prepodobni David jednom prilikom uzeo užareni žar u golu ruku, na njega stavio tamjan i njime okadio cara, ne zadobivši nikakvu povredu.

Prisutni su ostali zapanjeni prizorom, a sam car se, videvši ovo čudo, poklonio svetitelju do zemlje, shvativši da je pred njim čovek velike vere i Božje milosti.

Ali to nije bilo jedino čudo koje se vezuje za njegovo ime.

Narod je zapisao da je jednom mladiću, za kog se verovalo da ga muči zli duh, bilo dovoljno da priđe njegovoj keliji. Mladić je počeo da viče kako ga "prži oganj", a David ga je samo blagoslovio kroz mali prozor svoje kelije i, prema predanju, demon je istog trenutka napustio nesrećnog mladića.

Narodni običaji na sutrašnji praznik

U našem narodu veruje se da sturašnji dan treba započeti u miru, bez svađe, teških reči i loših misli.

Običaj nalaže da se ode u crkvu, upali sveća za zdravlje živih i pokoj duša preminulih, a zatim u tišini uputi molitva Svetom Davidu Solunskom.

Stari su govorili da se na sutrašnji praznik posebno treba moliti za oslobađanje od straha, zlih misli i neprijateljstva, jer je Sveti David čitav život posvetio borbi protiv duhovnih iskušenja.

U pojedinim krajevima verovalo se da je dobro pomiriti se sa osobom sa kojom ste u svađi, oprostiti uvrede i učiniti neko dobro delo, jer se smatra da se tako iz doma udaljava svako zlo i priziva Božji blagoslov.

Takođe, savetovalo se da se u kući zapali kandilo ili sveća i da se bar nekoliko trenutaka provede u zajedničkoj porodičnoj molitvi.

Molitva Svetom Davidu Solunskom

"O prepodobni oče Davide, ugodniče Božji, koji si postom, molitvom i smirenjem zadobio blagodat Gospodnju, moli Hrista Boga da nam podari mir duše, zdravlje tela, snagu u iskušenjima i zaštitu od svakog zla. Učvrsti nas u veri, sačuvaj naše domove i porodice i izmoli nam spasenje. Amin."

Za vernike, sutrašnji praznik nije samo podsećanje na jednog velikog svetitelja, već i prilika da zastanu, pomole se i podsete da su vera, praštanje i dobrota vrednosti koje, prema hrišćanskom učenju, imaju najveću snagu. Zato mnogi upravo sutra odlaze u hram, pale sveću i mole se da iz njihovog doma nestanu strah, nemir i svako zlo, a da ih na životnom putu prate mir, zdravlje i Božji blagoslov.

Autor: Iva Besarabić