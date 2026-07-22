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Većina ljudi ovo radi pogrešno: Evo kako se pravilno koristi krema za sunčanje

Izvor: nportal, Foto: Pixabay.com ||

Dermatolog otkriva kako da maksimalno zaštitite kožu tokom sunčanih dana.

Protresite bočicu pre upotrebe

Pre nanošenja, obavezno protresite kremu kako biste izbegli grudvice i obezbedili ravnomernu zaštitu.

Pravilo 15 minuta

Kremu nanesite najmanje 15 minuta pre izlaska na sunce. Ako to uradite tek na plaži, vaša koža neće biti dovoljno zaštićena.

Pravilo tri prsta za lice

Za lice koristite količinu kreme koja odgovara dužini tri prsta. Nežno je utapkajte po licu, ušima i vratu.

Metod tačke za telo

Na telo nanesite kremu u malim tačkama po svim izloženim delovima, pa je lagano utrljajte dok je koža ne upije.

Izaberite pravu kremu

Koristite kremu sa SPF 30 ili više, a za svetlu kožu SPF 50. Proverite da ima UVA ocenu od najmanje 4 zvezdice.

Za plivanje birajte vodootpornu varijantu.

Pravilna upotreba kreme za sunčanje nije samo estetska navika, ona je ključna za očuvanje zdravlja kože tokom letnjih meseci, upozorava dermatološkinja Debora Li.

Autor: S.M.

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