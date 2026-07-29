Ruže će cvetati do oktobra: Ovaj trik baštovani primenjuju krajem jula

Pravilna nega ruža krajem jula može napraviti veliku razliku i podstaći biljku da razvija nove cvetove sve do jeseni. Kraj jula je jedan od najvažnijih perioda za negu ruža.

Nekoliko jednostavnih poteza može podstaći novo cvetanje, ojačati biljku i pomoći joj da ostane puna cvetova sve do oktobra.

Uklonite "slepe izdanke"

Na ružama se tokom leta često razvijaju snažni zeleni izdanci koji ne formiraju cvetove. Ovi takozvani slepi izdanci samo troše energiju biljke, pa ih je najbolje orezati nekoliko milimetara iznad razvijenog lista.

Time se podstiče rast novih izdanaka koji će doneti cvetove.

Zamenite prihranu

Ako i dalje koristite đubrivo bogato azotom, vreme je za promenu.

Krajem jula preporučuje se prihrana sa više kalijuma, koji jača biljku, povećava otpornost na letnje vrućine i podstiče novo cvetanje.

Nakon prihrane, ruže obavezno dobro zalijte kako bi koren lakše usvojio hranljive materije.

Ne uklanjajte baš sve precvale cvetove

Kod većine modernih sorti precvali cvetovi se uklanjaju kako bi se podstaklo novo cvetanje.

Međutim, ako gajite parkovne, grmolike ili divlje ruže, deo uvelih cvetova ostavite na biljci. Iz njih će se razviti dekorativni plodovi koji ulepšavaju baštu tokom jeseni, a zimi predstavljaju hranu za ptice.

Uz ova tri jednostavna koraka, ruže će lakše podneti letnje temperature i nastaviti da cvetaju znatno duže nego što mnogi očekuju.

Autor: Marija Radić