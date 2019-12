KRIZA U BRAKU? Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić se razvode? (FOTO)

Haos!

Iako je brak Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića doskora važio za jedan od najskladnijih na javnoj sceni, košarkaš i glumica već mesecima, navodno, prolaze kroz ozbiljnu bračnu krizu, navode domaći mediji. Kako izvor blizak paru otkriva, navodno su žestoke svađe košarkaša i glumice postale su svakodnevne, zbog čega već neko vreme razmišljaju o razvodu.

- Otkako su se Jelisaveta i Teo venčali, ona je bila ta koja je pristala da ga prati bez obzira koliko će to prometiti njen život. Kada su pre deset meseci postali roditelji, briga o ćerkici Petri joj je oduzimala dosta vremena i nije joj teško padalo to što je Teo većinu vremena odsutan. Ipak, poslednjih meseci Jelisaveta je sve nezadovoljnija time što im brak nije kao na početku, iako su se venčali pre samo dve i po godine, a umesto da nađu kompromis, počeli su da teraju inat jedno drugom i da se konstantno svađaju. Rasprave su prerasle u ozbiljne sukobe i tako je već nekoliko meseci - objašnjava izvor i otkriva da je košarkaš posle nekog vremena počeo da beži od problema i da se udaljava od supruge i kuće.

- Pokušaji da razgovorom i kompromisom reše krizu u koju su zapali završili su se bezuspešno, a svako spominjanje problema stvaralo je haos u njihovom domu. Teo već dugo oseća bes, budući da se na sve načine trudio da njegova karijera ne utiče na brak i porodicu, a desilo se upravo suprotno. Kada god počne svađa, izađe iz kuće da ne bi slušao Jelisavetu i po celu noć se ne vraća. Kako ima dva treninga dnevno, jedva se viđaju, što još više šteti njihovom odnosu - kaže izvor, koji ističe da Jelisaveta nije spustila loptu ni kada je Miloš potpisao ugovor za italijanski košarkaški klub da bi bili bliže Srbiji.

- Kada je Teo potpisao za italijanski klub, mislio je da će to donekle smiriti situaciju. Verovao je da će je učiniti srećnom što više nisu u Americi i što je bliže porodici i projektima na kojima radi. Ipak, to se nije dogodilo i Jelisavetino ubeđenje da je on više ne voli preraslo je u opsesiju zbog koje sve manje i manje komuniciraju. Osim toga, Jelisaveta se iz inata Teu sve duže zadržava u Srbiji sa ćerkom, a kada porodica nije na okupu, njih dvoje jedva razmene nekoliko poruka i to najviše zbog malene Petre - kaže izvor i dodaje:

- Kada je u Beogradu, Jelisaveta konstantno izlazi sa drugaricama i ponaša se kao pre braka, što se ne dopada Milošu. Jelisaveta na taj način pokušava da oživi svoj brak i tako želi da udari čežnju Teu, ali on ne reaguje na njene „igrice“ kako bi ona volela. Njeno dečje ponašanje mu stvara pritisak, a u jednom trenutku joj je saopštio i da će morati da se razvedu ako nastavi s tim - priča izvor i objašnjava da takav rasplet nije nemoguć.

- Iako je po prirodi flegma, Teu je preko glave objašnjavanja da je i dalje voli i da je samo premoren od treninga i obaveza. Na svaki njegov pokušaj da joj dokaže da je spreman da se bori za brak, ponašala se užasno i njemu je muka od toga. Svađe s njom toliko utiču na njega da se jedva javlja prijateljima, a umesto da uživaju u novom domu u Italiji, nikada nisu bili u gorem odnosu. Bračnu krizu uspešno kriju od prijatelja, ali je jasno da se tu dešava nešto loše. Ipak, njihovi bliski prijatelji se uzdaju da će ih ljubav prema detetu ponovo spojiti i da će uspeti da prevaziđu krizu u koju su zapali - zaključuje izvor.

Autor: Pink.rs