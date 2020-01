TE MAFIJAŠKE IGRICE IGRAJ U VETERNIKU! David i Milan se suočili nakon svađe, nastao NOVI KONFLIKT i pale PRETNJE! (VIDEO)

Uslediće haos.

Večeras je došlo do frke u spavaćoj sobi zbog nesporazuma koji je nastao između Davida Dragojevića i Milana Petkovića. David je tražio vodu kod kreveta Stefana Miloševića Pande, gde spava i Milan, a on je pomislio da Dragojević želi nešto da uzme. Tada je nastala svađa, a David je rekao Petkoviću da mafija, što je pevaču zasmetalo. Zadrugari su skočili tada na Milana, zbog čega je on pobesneo.

Njih dvojica su se našli oči u oči u dvorištu nakon svađe, pa je nastala nova rasprava.

Brate, nisi normalan, mislio sam da je Pandin krevet - rekao je David.

Ali možeš da očekuješ takvu reakciju - nastavio je Milan.

Ti si bezličan - poručio je Dragojević.

Da li sam ti rekao nešto ružno? - upitao je Milan.

Izmafijao si. Pričaš da si u pravu, a znaš da si bezličan. Znaš šta si radio. Jednu osobu ne gotiviš, kad te pitao Pavle šta radiš, ti si rekao da izvlačiš informacije od Tomovića - uzvratio je David.

Kapiram da akumuliraš bes prema meni još od "Zadruge 2". Još jednom me tako isprovociraj, videćemo - nastavio je pevač.

Hoćeš da se obučem da se potučemo? - upitao ga je Dragojević.

Te mafijaške igrice možeš u Veterniku - odbrusio je Petković.

Autor: M. P.