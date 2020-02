RASKID, NOVI DEČKO, HAOS SA LUNOM... Sanja prvi put stala pred kamere i sve priznala o odnosu i problemima s Matorom (VIDEO)

U večerašnjoj "Kontraviziji" Sanja Stanković govorila je o svom odnosu s zadrugarkom Jovanom Tomić Matorom, kao i razlozima zbog kojih se naljutila i razočarala u nju.

Pre svega toga, na samom početku voditelj Lav Pajkić primetio je promene u Sanjinom izgledu, a bivša zadrugarka otkrila je da je za sve to zaslužan njen plastični hirurg.

- Pričali su ranije da sam sva plastična i sve to... To nisam bila. Sad sam se prepustila rukama jednog odličnog doktora, odlučio je da me koriguje. Rekao je:"Ti si lepa, pa si lepa... Nemamo mi tu šta da radimo", ali smo počeli malo da se bockamo. Trenutno sam pod otokom, malo mi je teže da pričam jer sam vadila gornju usnu i... Biće malo širi remont. Za par dana planiram da uradim još jednu intervenciju zbog koje nedelju dana neću moći da ustanem iz kreveta, ali dobro.

Uhvaćena sa starim dečkom

Mnogo je natpisa u poslednje vreme o Sanjinom ljubavnom životu - posle turbulencija u vezi s Jovanom Tomić Matorom, pisalo se da je Sanja pronašla novog dečka, ali i da se vratila starom... Povod za spekulacije bili su između ostalog i paparaco snimci Sanje i njenog bivšeg dečka, zbog čega su mnogi pomislili da su obnovili romansu. Sanja kaže da to nije istina.

- Sve je to počelo da me nervira zato što svaki muškarac koji se nađe u mom društvu, on je potencijalni moj dečko ili šta već... Dečka zaista nemam, taj dečko što su me usnimili iz "Paparaco lova" jeste moj bivši dečko, ali nije ni budući ni sadašnji, već mi je sticajem okolnosti trebala njegova pomoć, gde on zaista može da mi pomogne oko nekih stvari koje se tiču mog privatnog života. Našao se tu kada sam bila bolešljiva, išla sam da primim infuziju jer sam imala saobraćajnu nesreću pre par dana, nisam imala auto... Bukvalno se ništa ne dešava, samo mi je žao što neki novinari nemaju obzira jer neki ljudi ne žele da budu deo javnog sveta. Nemam dečka, nemam verenika, nemam ništa... Mislim, sem Jovane.

"Matora i ja smo i dalje zajedno"!

- Jovanu ja nisam ostavila, ona i ja smo i dalje zajedno. Ja sam se razočarala, ja sam se naljutila, reagovala onako kako sam reagovala, ali smatram da ona i ja treba da porazgovaramo kada bude izašla i da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Naravno, svaki problem može da se reši. Svašta sam ja tu nešto i saznala, bila napolju... Ne želim to da pričam javno, već da neke stvari sazna od mene - ipak je ona unutra, stvarno bih bila veliki ološ kada bih je ostavila dok je ona unutra, jer ja znam kako je tamo - ispričala je Sanja u "Kontraviziji" i otkrila koji postupak ju je razočarao.

- Saznala sam nešto što je Jovana napravila... Luna je bila kap koja je prelila čašu - prošle godine smo se svađale zbog nje. Devojka ništa stvarno nije kriva, ona može da radi šta hoće, ali njen postupak me je povredio jer njih dve su imale nešto. Ti mene ponižavaš ako nekome poklanjaš narukvicu za Novu godinu... Zašto meni nisi poklonila tu narukvicu kada sam došla 31. decembra da te posetim?! - iščuđavala se Stankovićeva, koja je ipak na kraju pohvalila svoju još uvek aktuelnu dragu.

- Ponosna sam što se tiče Jovane jer znamo kakva je ona ranije bila agresivna, svaka joj čast kako se kontroliše i drži se unutra, ja ne znam kako bih izdržala.

Autor: D.T.