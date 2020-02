Još ne može da se pomiri sa činjenicom da njegovog kuma i velikog prijatelja više nema.

Kralj narodne muzike Šaban Šaulić tragično je izgubio život prošle godine, 17. februara, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, dok se vraćao sa nastupa. Tom prilikom je, osim Šabana stradao i njegov muzičar Mirsad Kerić, dok je Slobodan Boban Stojadinović, vozač i kum kralja narodne muzike, jedini preživeli svedok.

Stojadinović je otkrio zbog čega nikada nije obišao Šaulićev grob, šta mu je Šabanova udovica Gordana rekla kada ga je posetila u bolnici, ali i kakve sve zdravstvene posledice trpi od udesa.

- Šabanova porodica me je zvala i obavestila me je da će obeležiti prvu godinu njegove smrti, ali ja nisam mogao da dođem u Srbiju. Nisam imao snage da dođem na njegov grob i da mu zapalim sveću. Šaban je bio moj najbolji prijatelj i kum, a osim drugarstva, vezivalo nas je i to što sam bio njegov lični vozač. Hiljade kilometara prešli smo zajedno, svuda sam ga vozio i do tog kobnog dana, nikada se ništa loše nije desilo - kaže na početku razgovora Stojadinović i dodaje da se redovno čuje sa porodicom Šaulić i da ga je pevačeva udovica jednom prilikom posetila u bolnici.

- Sećam se da mi je Goca rekla nešto što me je rastužilo i usrećilo u isti mah. Rekla mi je: "Osećam se kao da sam videla mog Šabana." Nas dvojica smo bili veoma bliski, maltene nerazdvojni. Ili smo bili na turneji ili je on bio u Krčedinu, a ja sam ga obilazio tamo. Više vremena je provodio sa mnom nego sa Gocom - kaže Boban, koji ni godinu dana nakon stravične saobraćajne nesreće ne može da se pomiri s gubitkom.

- Rekli su mi da vreme čini svoje, da leči sve, kako tugu, tako i fizičku bol, ali to nije istina. Bolovi me iznova podsećaju na strašni događaj i ja ne mogu da zaboravim. Imam šipku ugrađenu u donjem delu abdomena, tačno ispod pupka. Dva puta nedeljno idem kod psihijatra, on mi pomaže, ali nisam izlečen - kaže Boban, koji je i u kontaktu s porodicom nastradalog muzičara Mirsada Kerića i kaže da ga njegova deca zovu tata, što mu je posebno tužno.

