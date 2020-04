"AMIDŽI ŠOU" SE NE PROPUŠTA: Posle jednomesečnog karantina u studio stiže Stanija, Kija otkriva da li prihvata Anabelino javno izvinjenje! (VIDEO)

Ne propustite novo izdanje autorske emisije Ognjena Amidžića.

I ovog večeras od 22:30 časova očekuje vas najbolja zabava na TV Pink – popravite raspoloženje i provedite veče uz vašu omiljenu lejt najt emisiju “Amidži šou”! I u vanrednom stanju, Ognjen je uspeo da u studio dovede trenutno najpopularnije goste – u ovonedeljnoj emisiji o raznim temama sa njim će razgovarati starleta i rijaliti učesnica Stanija Dobrojević, pevačica i pobednica prve “Zadruge” Kristina Kija Kockar, mlada Jutjub zvezda Veselin Zvekić, poznatiji kao Veseleen, kao i gost iznenađenja.

Stanija Dobrojević uspela je da se vrati u Srbiju kada je proglašena pandemija virusa Covid-19. S obzirom na to da su ubrzo granice država bile zatvorene, Stanija se prijavila u srpskoj ambasadi u Americi i strpljivo je sačekala da Vlada Republike Srbije organizuje evakuacioni let za naše državljanje. Tako je i bilo, Stanije se 26. marta vratila u Srbiju, a po sletanju joj je određena mera samoizolacije od 28 dana, s obzirom na to da je dolazila iz zemlje u kojoj se koronavirus pojavio.

Stanija je ispoštovala sve propisane mere, a sada, pravo iz jednomesečnog karantina stiže u “Amidži šou”. Prva srpska starleta otkriće kakvi su joj planovi za budučnost, kako joj izgleda ovogodišnja sezona rijalitija “Zadruga” i njeni učesnici, sa posebnim osvrtom na učešće njenog bivšeg dečka Vladimira Tomovića i njegov harem, a daće odgovor i na pitanje koje interesuje sve – da li će ući u najgledaniji rijaliti na ovim prostorima.

I Kristina Kija Kockar je u samoizolaciji – sa američke turneje vratila se pre izbijanja pandemije koronavirusa, a dane trenutno provodi kod kuće. Kija povremeno ode do studija gde priprema novu pesmu, a vreme provodi i sa prijateljima. O tome kako provodi vreme u izolaciji i kako se oseća nakon izvinjenja koje joj je javno uputila Anabela Atijas, Kija će govoriti ovog utorka u emisiji “Amidži šou”.

Pored njih dve, za dobru atmosferu u studiju pobrinuće se mlada nada Jutjuba, Veselin Zvekić Veseleen, čiji su snimci postali pravi hit na društvenim mrežama. Međutim, to nije sve – Ognjen je pozvao i gosta iznenađenja zbog kog će goreti društvene mreže, kao i naslovi portala.

Kao što ste i navikli, Ognjenovi gosti suočiće se sa škakljivi pitanjima i najluđim izazovima na koje će morati da odgovore.

Očekuje vas još jedna uzbudljiva emisija, zato ostanite kod kuće i budite uz “Amidži šou” večeras od 22:30 časova na TV Pink!

