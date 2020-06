"ISFRUSTRIRAN SAM I ISKOMPLEKSIRAN, ŽENE SU ME UBILE" Upoznajte pravog Đeksona: Nikad iskrenije o muzici, devojkama i problemima sa zakonom

Popularni reper Nemanja Đerić Đekson brojne fanove svoje muzike pre nekoliko dana obradovao je novim singlom "Neka luđa", čija je ekranizacija privukla veliku pažnju i uzdrmala Jutjub trending listu. Sa njim smo razgovarali o tome šta ga inspiriše, koliko su žene uticale na to što snima i radi, predrasudama koje o njemu vladaju, kao i problemima sa zakonom.

I za jedan od prethodnih hitova "Latina" inspiracija mu je bila tadašnja devojka, a i sada, dok je stvarao novi singl, inspirisali su ga događaji iz sopstvenog života.

- Uglavnom mi je inspiracija žena neka. Smučilo mi se više, ne mogu da napravim srećnu pesmu, pogotovo sad u ovom nekom periodu, otkad sam imao taj raskid i sve što ide uz to... Ovo je poslednja pesma koju sam napisao inspirisan raskidom, ženama i glupostima. Sa ovom pesmom završio sam tu kao mračnu etapu. Postao sam vrlo zao, u spotovima će se dalje videti koliko sam izgoreo, koliko se ta ljubav pretvorila u mržnju, biće kul priča - kaže Đekson, koji se u privatnom životu umnogome razlikuje od onoga kakvim se predstavio tokom učešća u rijalitiju "Zadruga".

Unutra sam bio taj lik koji se sprda, a zapravo sam... Nisam sad emotivac, ali sam kompleksaš - ifrustriran od strane žena! Baš zato što misle da sam takav su me pretvorile u takvog lika. Nemam sad interes za menjanjem žena, ali ni bilo kakve veze i vezivanja za neku osobu... Ni tamo ni ovamo sam. Ubile su me, ubile mi entuzijazam da se uopšte zaljubim, iako sam ovaj put malo zaljubljen, tajno.

Kada su u pitanju i pesme koje stvara i objavljuje, vodi se samo svojim mišljenjem, instiktom i osećanjima, i ne dozvoljava da mu se niko u to meša.

- Sam sve radim, ne slušam nikoga i radim samo ono što mene radi. Pa i sad za ovaj spot, svi su bili u fazonu:"Nemoj brate, bizarno", a ja sam baš u fazonu - sve će biti bolesno, nelogično i drugačije od ostalih, to mi je cilj, pa makar i niko ne gledao. Ima da radim ono što se meni radi.

Zanimalo nas je i da li muzika koju on snima danas ima željeni odjek kod publike.

- Imam pesme za koje tačno znam da će imati tu vrstu mejnstrim pregleda, i one koje neće imati. Neke su alternativne, kao moja prošla pesma "Bukvalno", za koju sam znao da neće dogurati ni do milion, a neke su malo komercijalnije, a opet alternativne, kao "Neka luđa"... Ali ne možeš da je kategorizuješ u neku posebnu vrstu muzike, što je meni cilj. Ima malo folka, repa, trepa, afro fazona... Sledeća pesma će baš biti "banger", to sa Sarom Reljić će biti ozbiljan banger. Sa Cojom, sa njegovog albuma, to će biti baš mejnstrim.

S obzirom na to da ne kalkuliše kada je posao u pitanju, te da ponekad snima pesme za koje je i sam svesan da u publici neće doživeti ogromnu popularnost, pitali smo ga da li ga deprimira činjenica da mu je jedna od najslušanijih i najuspešnijih pesama "Gde god bila", pesma bivšeg cimera iz rijaltiija - folkera Lepog Miće, čiji je hit rešio da presnimi.

- To mi je ultra ponos! Verovali ili ne, to mi je emotivna pesma, radila me je još dok sam bio unutra. Radila me je, tamo sam još smišljao nju i emotivno me dotakne kad se setim kako sam je pevao pod tušem i trudio se da je zapamtim dok ne izađem napolje. Snimio sam je, odradio taj aranžman, objavio sa kaverom pored Lepog Miće... Baš je bila fora! Mislim da se oseća da me je radila pesma, zato me je i prošla. Dvadeset hiljada ljudi ju je pevalo na "Enteru", znali su je od početka do kraja - kaže Đekson, koji ovih dana snima spot za narednu pesmu, koju će vrlo brzo pokloniti svojoj publici.

Istina je da sam bio u pritvoru Stiže me neka karma... Uglavnom saobraćajni prekršaji. Ranije sam imao trip da se trkam s motorima, u poslednijih dana su me dohvatile posledice toga i sad sve to stiže na naplatu. Sad kad sam miran, kad ništa ne radim, to stiže na naplatu. Stvarno sam bio u pritvoru, istina je, ali ništa strašno, to je zbog prošlosti.

Autor: D. Tanasijević