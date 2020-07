Kako li će se tek u studiju ponašati?

Dragana Mitar i Edis Fetić će se večeras prvi put na televiziji suočiti nakon Edovog izlaska iz "Zadruge 3" u emisiji "Zadruga - Narod pita", koju vodi voditeljka Dušica Jakovljević. Podsetimo, Dragana se igrom slučaja našla u studiju u emisiji "Izbacivanje" baš kada je Edo napuštao Belu kuću. O njihovom odnosu se mnogo spekuliše ovih dana, a večeras ćemo konačno saznati da li su stavili tačku na vezu.

Međutim, njihov prvi susret dogodio se u kafeu televizije Pink, a mi vam donosimo ekskluzivni snimak.

Dragana je prišla i samo pružila ruku Edu, te izjavila da je to sve što će on dobiti.

Ono što je svima zapalo za oko je da su bivši partneri obukli skoro, pa istu boju.

Kako je prvi susret izgledao, pogledajte u nastavku.

Autor: N. Vujičić / M. P.