DVA SMO SVETA RAZLIČITA Stefan Karić za Pink.rs potvrdio raskid sa Šopićkom:"Saznao sam za njenu prošlost, takva devojka mi ne treba"

Stefan Karić sinoć je na Tviteru potvrdio da je raskinuo sa Ivanom Šopić, dok je ona pre njega u emisiji "Zadruga - Narod pita" kod Darka Tanasijevića govorila još uvek ne zna na čemu su. Stefan, pak, ipak zna - sada je slobodan mladić.

On je danas u izjavi za Pink.rs potvrdio da je Tviter nalog na kom je objavio raskid zaista njegov, a potom priznao zbog čega je doneo odluku da raskine s Ivanom.

- Jednostavno, neke stvari smo videli kada smo izašli. Neke stvari koje sam saznao neću da pričam, ali video sam da jednostavno nismo jedno za drugo. Dva smo sveta različita. Ne želim da je vređam, neću ništa o njoj ružno reći, iako je ona nešto sinoć pričala kao da neće da bude u vezi sa mojom familijom i prijateljima, već sa mnom - kaže Stefan, koji se osvrnuo na spekulacije da su mu drugi "napunili glavu" protiv nje i samim tim doveli do raskida.

- To mi je budalaština, iskreno. To nije razlog zbog kojeg smo se rastali, niko nije uticao na našu vezu, već neka njena prošlost... Shvatio sam da takva devojka ne treba da bude pored mene. Neverovatno sam ljubomoran, stvaram neke filmove u glavi i to me ubija. Preko nekih stvari ne mogu da pređem i samo bismo bili u problemu sve većem i većem. To neko njeno ponašanje, kompleksi... Nismo uopšte jedno za drugo. Kao prijatelj je super, ali ovako... Ipak nije za mene - kaže Karić.

Autor: D.T.