Lepi Mića se uključio u ''Amneziju'', suočio se sa Mensurom u programu UŽIVO, pa otkrio šta posle svega misli o Vladimiru Tomoviću! (VIDEO)

Progovorio o svim gorućim temama.

Bivši učesnik ''Zadruge'', pevač Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića uključio se u radio-emisiju ''Amnezija'' i tom prilikom progovorio o svim temama koje su zanimale voditelja Boru Santanu. Između ostalog, zanimalo ga je i kako je njegova bivša devojka Milica Kemez, sa kojom je Mića nastavio da se viđa i čuje i posle rijalitija.

- Ja koliko znam, tvoja bivša devojka, a nadam se i buduća prijateljica, je sada u Bosni kod svoje familije. Mislim da jednostavno u ovom momentu nije ni vreme za tebe da se posvetiš nekoj većoj ljubavi, vidim po tebi da želiš da se posvetiš karijeri - rekao je Mića, a onda ga je Bora upitao o odnosu sa Mensurom Ajdarpašićem, koji je inače gost u studiju.

- Nisam ja sa Mensurom u lošim odnosima, ali treba neko vreme da prođe da bi to leglo kako treba. Treba da se stvari slegnu posle rijalitja... Ne želim ni sa kim da budem u svađi, pa ni sa Mensurom - poručio je Mića, na šta je Ajdarpašić odgovorio:

- Ne treba ništa siliti, na kraju se sve pokaže šta i kako... - rekao je Mensur, a onda je Mića progovorio o Kristijanu Goluboviću, Mikiju Đuričiću i Vladimiru Tomoviću.

- Ja sam njemu na moj način odgovorio. Mi se poznajemo iz rijalitija... Ja i Miki se duboko razlikujemo. Došlo je do jedne scene koja nam ne priliči. S njim sam u dobrim odnosima sada. Bili smo pre Zadruge veliki prijatelji i ostaćemo. Ja sam Tomoviću i te kako bio prijatelj, on meni nije. Stariji sam 25 godina od njega i ne treba on na meni da pokušava da gradi autoritete, ja sam stariji, poznatiji i i on treba mene da poštuje - poručio je Lepi Mića.

Autor: M.K.