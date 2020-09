SVE PUCA OD SREĆE! Nikola Orozović se javno zahvalio njima! One su mu najvažnije osobe u životu! (FOTO)

View this post on Instagram

PRE TAČNO 1/4 VEKA NA SVET JE DOSLA OVA LUDA GLAVA U SREDINI 🙄🤣🥳 Pre svega bih da se zahvalim svojim roditeljima sto su me napravili i vaspitali da postanem ovakav momak kakav sam sad! Hvala ti majko za sve sto si pretrpela sa mnom posebno ovih paklenih godinu dana i HVALA ti sto ćeš mi na svet za 2 meseca doneti brata!!!! 👩‍👧‍👦 Jelena voli te brat najvise na svetu, ponosan sam na to kakvu sestru imam!!!!! 👫❤❤❤ A što se tiče vas ljudi, da ste živi i zdravi i što više osmeha vam želim, sreće i zdravlja vama i vašim porodicama! 🙏 #mator_covek 🥳