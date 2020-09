PRVI PUT U JAVNOSTI: General Simić, nakon napada Ljupke Stević, u Hit Tvitu sa pocepanom usnom od udarca! (FOTO)

Pogledajte!

Velika se prašina digla pre nekoliko dana kada se saznalo da je pevačica Ljupka Stević ušla u sukob sa svojim partnerom, a ispostavilo se da je u pitanju policijski general Dragiša Simić. Kako je pevačica sama otkrila, ona je udarila njega pesnicom u predelu usne, nakon što je saznala da ju je navodno prevario.

General Simić večeras je gost u emisiji "Hit Tvit", a ovo je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti od incidenta. Kako se može videti, on na usni ima povredu koju mu je pevačica nanela.

- Nije on prošao nekažnjeno, ja sam malo robusna žena, dobio je on jedan onako... Neka sve žene znaju, dobio je pesnicu posred brade - rekla je Stevićeva, koja je posle počela da demantuje te priče i da govori kako je on sam naleteo na pesnicu.

Autor: N.V.