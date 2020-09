Ovo ga čeka!

Bivši učesnik "Zadruge" Jovica Putniković doživeo je sinoć tešku saobraćajnu nezgodu nakon vožnje motorcikla. On je prevezen u bolnicu i trenutno je u šok sobi.

Jovičina sestra Nevena otkrila je detalje nesreće.

- On je pao na nekom putu između Požarevca i Beograda. Bio je sa drugom najboljim, vozili su zajedno motor, preticali su neki kombi, auto. Regularno su preticali, bile su isprekidane linije. Taj njegov drug je dao migavac, pretekao je kombi i auto. Joca kad je krenuo da pretiče, taj auto koji je bio ispred kombija je skrenuo levo i Joca se direktno zabio u kola. Nije preleteo preko auta, nego je svom snagom, silinom udario u auto. Slomio je desnu lopaticu, desnu ključnu kost, nadlakticu, podlakticu desnu. Ima neku ranu na vratu, blizu aorte. Sinoć su mu radili dijagnostiku da li je aorta dobro. Ne sme da bude povređena ni najmanje - rekla je Nevena i nastavila:

- Polomio je levu podlakticu, levu nadlakticu, prvo rebro kod srca, sa desne strane, poslednje i pretposlednje rebro. Polomio je na kičmi neke zglobove, ali neće ostati nepokretan, to je nešto što će da zaraste. Noga mu je jako loše, povređena mu je noga jako. Na butnoj kosti ima dva preloma. Sinoć je rađena operacija nogu koja mu je trajala preko osam sati. Pokušali su da mu stabilizuju nogu. Koleno i potkolenica nema. To je smrskano, to su mi juče rekli doktori. Koleno mu je kao prašina. Nema ničega od kolena. Noga je razvaljena cela, sve je pokidano. Stavili su mu šinu na nogu, to jest na butnu kost... Koleno je toliko koliko sanirano. U stvari, nije ni sanirano, nego su povezani krvni sudovi. Postoji protok krvi u nozi, tako da je za sada noga dobro - navodi Nevena i dodaje:

- On je u šok sobi, na intenzivnoj nezi. On je i dalje životno ugrožen. Vitalni organi su mu dobro. Nije bilo unutrašnjeg krvarenja, nije bilo povreda glave. Ja sam ga bukvalno videla na 10 sekundi, dali su mi da uđem. Rekla sam mu da ga volim, da će biti dobro. On mi se samo nasmejao. Zna gde je, zna šta se desilo. Bio je skroz svestan. Ne daju da ga vidim zbog situacije zbog korone. Imam komunikaciju sa doktorima i sestrama. Jutros mi javljeno da je operacija prošla, da je za sada ok. Čeka ga još puno operacija, što se noge tiče. Treba i ruke da mu operišu, ja mislim da će mu staviti šine na ruke, pošto su podlaktice isto u jako lošem stanju - ističe Nevena.

Veliki šef sinoć je obavestio njegovu verenicu Maju o nesreći.

