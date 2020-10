Nije je štedela!

U nedelju uveče "Zadrugu", najgledaniji rijaliti na ovim prostorima, napustila je Hana Rodić. Međutim, od njenog izlaska ne prestaje da se priča o njoj. Naime, najveći problem je ispao sa Monikom Horvat. Kako je Monika iznela, ona je tražila Hani da joj ostavi svoju šminku, ukoliko ispadne, te istakla da joj je dala broj telefona njene podrške koja je mogla da joj da novac za to. Kako je Monika istakla, Hana je njoj rekla da joj je dala šminku u vrednosti od 100 evra, ali Horvatova tvrdi da je sve to bilo polovno i tvrdila je da je mnogo toga veoma potrošeno.

Sada je Hana odlučila da se oglasi za Pink.rs i iznese svoju stranu priče.

- Što se tiče te priče sa Monikom, ja sam pre Zadruge potrošila dosta novca na stvari koje su mi bile potrebne. Moj dečko je trebao doneti kartice i gotovinu, ali zbog korone i zbog poslova, pošto nije bio u Berlinu gde inače živi, nije mogao doći, ja sam pitala Moniku da mi pozajmi 100 evra dok se ja ne organizujem kako ću doći do Zagreba po svoj novac. Monika je rekla da će, pošto je ispala sebična prema meni, dati mi broj njene podrške, to su njeni prijatelji iz Beograda, oni će mi kao pomoći i što god treba, da se njima obratim i da shvatim to kao način njenog izvinjenja. Posle toga me je pitala da joj ostavim kozmetiku, ja sam rekla da joj odvojiti za taj iznos i to je to. Ona je očigledno očekivala da ću joj ostaviti svu markiranu šminku koju posedujem, a kada sam joj ostavila šminku koja vredi 100 evra, Monika se razočarala, a ta šminka niti je bila polupana, falile su 4 nijanse od 100 senki, tako da priča nebuloze. Ostavila sam joj nove pudere, maskare, čak u većem iznosu sam joj ostavila nego što mi je tražila, a ove pričice što priča da ja nemam novac, to su gluposti - rekla je Hana, pa se osvrnula na izbor vođe:

- Što se tiče izbora vođe, Monika je mene molila, doslovno molila da je ne stavim i tu sam odlučila da ću staviti Vladu jer je bio super prema meni, a nakon što je ušla Sanja, Monika mi je skakala po kičmi da je stavim za vođu kako bi joj Sanja bila omiljena. Mene Monika kasnije nije pitala, tražila je da je stavim sve do poslednjeg trenutka i trebalo je da je stavim, ali pošto se ona poslednja pozdravila sa mnom i to preko one stvari, ja sam se iznervirala, nisam se javila njenoj podršci, ništa nisam tražila od njih, od Monike očekujem da mi vrati sve što sam joj dala, ja sam do svojih kartica uspela doći. O Moniki nemam nikakvo lepo mišljenje, smatram da sam joj bila podrška, da se promenila kada sam ja ušla, mislim da je jasno i gledaocima kako se sve odvilo. To je osoba koja sada zna da kaže svoje mišljenje, kroz razgovor sa mnom se dosta promenila, a to što ona govori da se sama promenila, čisto sumnjam. To je osoba koja je prema meni nekoliko puta ispala sebična, dvolična, sada laje po meni umesto da dođe i da kaže pričaćemo kasnije i da joj ne odgovara naš dogovor.

Autor: N.V.