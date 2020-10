"BILO BI SRAMOTA DA TO KAŽEM" Goca Lazarević progovorila o krizi na estradi zbog korone, pa otkrila da li se plaši virusa: NE IZAZIVAM SUDBINU!

Otvoreno i bez dlake na jeziku.

Popularna pevačica narodne muzike Goca Lazarević bila je veoma aktivna tokom pandemije koronavirusa, iako kao ni njene kolege nije nastupala mesecima. Ona je ovaj period iskoristila za putovanja, pa je bila i na odmoru u Egiptu, a sada je otkrila kako se tamo provela, kao i koliko se ljudi u ovoj afričkoj zemlji pridržavaju preporučenih mera za sprečavanje širenja virusa.

– Ovo mi je četvrti put da sam išla u Egipat i lepo sam se provela. Ali ljudi – oni su i neradni i korumpirani i prljavi i improvizatori i zabušanti, ali Bog im je dao divno toplo more, tako da ih to vadi. Ja sam bila u Hurgadi i kad sam išla da kupim njihovu karticu, ispred su mi rekli da je unutra obavezna maska i ja sam se oduševila, jer sam se ponadala da tu konačno nešto funkcioniše, ali su me na kraju nasamarili i naplatili mi duplo više karticu sa 20 gigabajta interneta. A što se tiče maski, to sam videla kod konobara kad su se okupili i kad im je nadređeni nešto pričao. Svi su nosili maske u početku, a posle dva minuta jednom visi maska na jednom uvetu, drugi je stavio na bradu, treći na vrh nosa da može da priča. Toliko što se tiče poštovanja mera – rekla je Goca i dodala:

Pevačica ima jasan stav i kada su u pitanju propisane mere koje se primenjuju u našoj zemlji, a kojih se ona, kako kaže, pridržava jer ne želi da bude kažnjena.

– Što se mene tiče, ne znam koliko je pametno ovo što ću reći, jer ja šaljem poruku, ali moram da kažem. Ja znam da kovida ima i ne izlažem se opasnosti više nego što bi trebalo. Čovek treba da bude oprezan, ali ja ne razumem ljude koji su pristali da budu „miševi”, koji nose maske i na ulici, i na livadi, i u kolima sami. Ja sam čitala mnogo i ja sam sigurna da ta maska više škodi nego što pomaže. Ona je puna bakterija. Svaki čas se skida, pa se ponovo stavlja, a ostaje vlaga na koju idu bakterije. Od toga je više štete nego vajde, pa mogu i da me uhapse odmah što sam ovo rekla – izričita je pevačica.

– Ne svađam se više ja kao ranije sa ljudima, ali spadam u tu rizičnu grupu po starosti, a više sam putovala nego ikada. Oduševila sam se kad sam bila u Bosni, tamo niko i ne priča o koroni. Oni se samo smeju, kad me vide, zalete se da me zagrle, pa okrenemo glave, ali su i tamo oprezniji, jer se ne ljube kao ranije. Ako nas socijalna distanca zaista udalji jedne od drugih, bolje da nismo živi. Ja ne pristajem na to. Oprezna sam, ali ne mogu da se zarobim. Mi živimo u tome, pričalo se „dve nedelje”, a dvesta nedelja prođe. Ja gledam ljude koji su očajni, vlada jedna kolektivna nervoza, pa i depresija, jer ljudi nigde nisu mrdnuli zato što se plaše zbog dece, zbog starih roditelja, zbog sebe samih.

Ipak, ona je poslala poruku svojim obožavaocima da paze na sebe i da ne rizikuju, ali da u isto vreme brinu i o svom mentalnom i fizičkom zdravlju.

– Ja poštujem sve mere samo da ne bih platila kaznu. Gde god moram, ja poštujem. Naravno, ne izazivam ni sudbinu, ali, po mom mišljenju, čovek treba da bude aktivan fizički, da što više šeta, da bude napolju, da jede normalno, što zdraviju hranu, da se što više smeje. A kad čoveka izoluješ, on nema hormon radosti, oduzima mu se sve što ga čini srećnim i zdravim. Ovo će da traje, a ja svima preporučujem da budu oprezni, ali i da žive, da se prilagođavamo. Mi smo bar narod koji pronađe uvek rupicu u zakonu, a ovo su sada „rupice koje život znače” – kazala je ona.

Lazarevićeva je na kraju otkrila i da nije nastupala skoro osam meseci, ali za razliku od mladih pevača, ona nije u krizi.

– Ja nisam pevala od februara, ali bilo bi sramota da ja kažem da nemam od čega da živim. Imam 45 godina karijere, pa sram bi me bilo baš. Ali ovi mladi ljudi iz moje branše nisu u dobroj poziciji. Mnogi su kupili na kredit stanove, automobile, ima mnogo ljudi koji su pozajmili novac da bi snimili CD sa sve ovim spotovima skupim jer jedino tako mogu da dođu do izražaja u ovoj šumi hiperprodukcije. Šta oni da rade? Ja sam radila na vreme i sad mogu da ne radim – zaključila je Goca.

