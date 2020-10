ON JE SILOVAO SESTRU ANE MIHAJLOVSKI! Namamio devojku uz pretnje pištoljem! Za isto delo već je bio osuđivan!

M.R. uhapšen je u subotu zbog sumnje da je brutalno tukao i silovao devojku, inače sestru po ocu, voditeljke Ane Mihajlovski. On je već bio osuđivan za isto delo. Kako se navodi on je namamio devojku u stan gde ju je uz pretnje pištoljem tukao i silovao nekoliko puta.

Dodaje se i da je nesrećna devojka uspela da se dokopa telefona koji joj je nasilnik uzeo i zatim pozvala roditelje koji su istog trenutka došli po devojku i pozvali policiju.

VEĆ BIO OSUĐIVAN ZA ISTO DELO!

On je za isto delo već bio osuđen 2010. godine, na dve godine zatvora, što je u to vreme bila minimalna kazna, a maksimalna je iznosila 10 godina. Ove godine osuđen je i u Osnovnom sudu, i to na tri godine zatvora, jer je izvršio nasilje nad još jednom svojom bivšom devojkom.