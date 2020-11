Ljubav ga je promenila.

Pevač Dado Polumenta do pre nekoliko godina bio je jedan od najtraženijih izvođača na našoj javnoj sceni, a onda se odjednom povukao i niko nije čuo za njega gotovo tri godine. On se za to vreme oženio, dobio ćerku, a sada je odlučio da se vrati u velikom stilu.

S obzirom na to da me nije bilo dve i po godine, nisam imao nijedan nastup, sad sam totalno odmoran i posvetio se projektu i dao najbolje što se može - rekao je Dado.

Osim zbog pesama, često je punio novinske naslove i zbog svojih poroka, menjanja žena i veoma raskalašnog života.

O nečemu se mora pisati, piše se o tome za drogu, za moja dva propala braka, da li smo Šako i ja u dobrim odnosima, da li mi je on brat ili stric... To su naslovi koje ne bih ni deemantovao, ali ni dublje odgovarao - istakao je Polumenta.

On je objasnio da mu je porodica promenila život, ali da nikad nije želeo da demantuje naslove, s ozbirom na to da je prvi izašao i javno priznao kakve je sve poroke imao.

Svi znaju da ja imam suprugu 5 godina, da smo pre 4 dobili ćerku. To je dosta uticalo na mene, na moje prioritete u životu. Nisam imao vremena za ljubav, za porodicu, a sada sam sebi dao oduška. Smatram da za brak i dete treba toliko vremena, treba dosta odricanja. Ali nisam išao u tom smeru da idem i demantujem naslove. Ja sam bio prvi na estradi koji je pre 10 godina izašao i rekao da sam probao sve. Ako mi je nešto falilo, to je bila prava ljubav i porodica - rekao je Dado.

