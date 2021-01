'U DEDA MRAZA SAM ODAVNO PRESTAO DA VERUJEM, NIJE ME ISPOŠTOVAO' Darko Lazić otvorio dušu prvog dana nove godine: Priznao koliko mu je 2020. bila teška i otkrio čemu se nada

Nije mu bilo lako!

Kada je sat otkucao ponoć, čini se da je svima laknulo. Ušli smo u 2021. godinu i napustili onu koja je svima bila teška u nadi da će ova biti lakša, lepša i mirnija. Neko ko je imao velike promene u prošloj godini svakako je Darko Lazić.

Pevač je potpuno promenio svoj fizički izgled, smršao preko 70 kilograma, krstio sina Alekseja, ali kraj godine za njega je bio izuzetno težak. Njegov otac Milan preminuo je nakon operacije želuca, a to je Darku i njegovoj porodici teško palo. Darko se osvrnuo na ono što mu se desilo i priznao da veruje u to da će ova godina biti mnogo bolja.

- Posle svega što se izdešavalo, za mene je godina propala i godina u kojoj sam doživeo najveći gubitak - smrt mog oca. Uz to, poslovni gubitak je veliki jer nije bilo posla i nije se radilo. Očekujem da će 2021. biti bolja u svakom smislu, verujemo u ljubav. Doček sam ranije dočekivao radno, a ovog puta u ponoć sam bio sa svojima. Imam dosta želja, ali to bih zadržao za sebe kako bi se ostvarilo. Što se tiče Deda mraza, odavno sam prestao da verujem u njega jer me nije ispoštovao. Tražio sam mu nekoliko centimetara u visini, ništa mi nije dao. Hteo sam hoš malo da porastem, ali od toga nema ništa kao što vidite. Nije mi ispunio želju - rekao je Darko kroz osmeh.

Autor: N.V.