Skandal u najavi!

Po ulasku Stefana Karića, sve oči bile su uprte u misicu Jovanu Ljubisavljević, budući da se ispostavilo da se njih dvoje poznaju od ranije, preko njegove bivše devojke.

Misica je postala izuzetno raspoložena, a zadrugari su prošle noći komentarisali da između njih dvoje postoje varnice, koje su očigledne, budući da su imali priliku da vide kako se odvija njihov odnos kada su sami.

Kontaktirali smo i Stefanovog oca, Osmana Karića, kog smo upitali da nam prokomentariše njihov odnos, kao i da li je znao da se njih dvoje poznaju i pre Zadruge.

- Kao što možete da proverite, Jovanu sam podržavao od samog početka rijalitija, što znači i pre nego što sam i pretpostavio da će Stefan i dobiti poziv da uđe u isti. Pratim rijalitije iz godine u godinu kao strastveni navijač nekih od učesnika. Ulazile su mnoge devojke raznih profila, ali je Jovana bar za moje neke standarde do sad neprikosnovena kad je reč o izgledu, ponašanju, kulturi i vaspitanju. Neki kažu to je maska, nazivaju je lisicom, kažu u spoljašnjem svetu nije takva, ja samo kažem, može da bude i najgora napolju ali ono što vidim u Zadruzi i kako se ona tamo predstavnila za sada je broj 1. Pitate me da li sam znao da se Jovana i Stefan znaju, da, znao sam, Stefan mi je rekao da su se videli svega par puta pre par godina u društvu njegove tadašnje devojke kojoj je Jovana bila drugarica. Drago mi je da se Stefan druži sa njom, žao mi je što je devojka u vezi, pa samim tim može ostati samo na druženju. Stefana poznajem dobro kad je zaljubljenost u pitanju, mislim da se zagrejao, posvećuje joj pažnju i dosta vremena provodi sa njom, što naravno vidim i kod nje, mada ona ima kočnicu koja se zove "veza od 3 godine". Ostaje nam samo da pratimo situaciju i vidimo da li će Stefan biti uporan, a Jovana koliko će moći protiv svojih emocija koje se očito vide kad je Stefan u pitanju. Kada bi mene kao oca pitali, bio bih presrećan da imam snajku poput Jovane, devojka je netaknuta priroda bez silikonskih dolina po sebi i na sebi a ne ko mnoge devojke koje su prošle kroz našu kuću pune plastike i praznih mozgova, devojke koje ne izlaze na sunce samo rano ujutro ili pri zalasku sunca posle podne, preko dana ne, jer bi na jakom suncu dolazilo do topljenja plastike koju imaju na sebi - objasnio je Karić.

Ono što je sve šokiralo jeste kada je misica u razgovoru sa Karićem otkrila da nije smela da se druži sa njim, zbog njegove bivše devojke, te smo upitali Osmana da nam to prokomentariše.

- Iskren da budem ne znam o tome ništa, verovatno je tadašnja Stefanova devojka htela da se osami sa njim što je na kraju krajeva i logično, ili je već tada primetila neke varnice između Srefana i Jovane, pa je proradila ljubomora, ali to je moje mišljenje, što ne mora da znači da je tačno - rekao je Osman.

