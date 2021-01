Petak je uvek buran!

Kao što ste navikli, u "Zadrugu" je sinoć ušao voditelj Darko Tanasijević, kako bi se održale "Nominacije". Jovana Tomić Matora je vođa ove nedelje, a ona je u ponedeljak za svoja dva potrčka postavila Draganu Burmazović i Mišela Gvozdenovića, očekujući da će se nešto dogoditi između njih. Zadrugari su sinoć birali između njih dvoje i većinu glasova dobila je Dragana, koja je postala prvi nominovani takmičar za izbacivanje ove nedelje.

Darko je potom podigao Anju Todorović, Zerinu Hećo, Nikolu Đorđevića i Đorđa Milutinovića, te otkrio da je neko od njih četvoro dobio najmanje glasova publike ove nedelje. Nakon nekoliko minuta neizvesnosti, Darko je saopštio zadrugarima da je Đole drugi nominovani takmičar i da će se boriti sa Draganom u duelu u nedelju.

Kada je Darko napustio Belu kuću, Veliki šef je poslao pismo kojim je obavestio zadrugare da je vreme za još jednu "Igru istine".

Tara Simov je na početku igre dobila neprijatno iznenađenje. Ona je podigla Marka Đedovića, želeći da on uporedi njeno ponašanje u "Zadruzi 3" i "Zadruzi 4", očekivajući od njega pohvale kako se smirila. Međutim, dobila je najoštrije kritike od svog prijatalja, koji je osudio njeno bahato ponašanje.

Nekoliko pitanja kasnije Tara se našla u još jednoj temi, kada je Đorđe bio odlučan da raskrinka Nenada Aleksića Ša. On je smatrao da reper nije Tari samo zamerio komunikaciju sa Vladimirom Tomovićem, već i da je ljubomoran na Nikolu Đorđevića. Ša se pravio da ne razume pitanje, a Milutinović je nastavio.

Ja nisam gluv, imam uši, znam šta si rekao - rekao je Đorđe.

Jedna od situacija koja je izazvala pravu pometnju bilo je pitanje koje je Ermina Pašović postavila Teodori Bilanović. Ono se odnosila na Kenana Tahirovića, tačnije na njihovo dopisivanje dok je Kenan bio van "Zadruge".

Ja sam rekla da on važi za najlepšeg u kući! Novinari su shvatili kako njima odgovara, i mi smo se dopisivali, on je meni pisao, ali je sve bilo o ulasku u Zadrugu i razmenjivali smo informacije! Ja sam se javila da mu izjavim saučešće - rekla je tada Teodora.

Ne razumem, moji kada su pisali nije otvorio poruku a njoj je odgovorio, ovim je pokazao mišljenje o meni - žestoko je Pašovićeva zamerila Kenanu.

Podsetimo, Teodora je pre ulaska rekla da joj je Kenan najlepši muškarac u kući, kao i da joj ne smeta što je u vezi.

Još jedan odnos izazvao je pažnju zadrugara, tačnije distanciranje Milice Kemez od Milana Jankovića Čorbe, koje zadrugari od nedavno povezuju. Milica je tada izjavila da "gotivi" Čorbu, ali da želi da se distancira jer se nekoliko puta opekla u rijalitiju, a nije sigurna u to da li je on izjavio da njoj "ona stvar viri iz očiju". Čorba se pravdao da se ne seća da je to rekao, ali joj se unapred izvinio ako jeste.

Raskid Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića iznenadio je kako publiku, tako i zadrugare. Iako Tahirović nije želeo da otkrije šta je to saznao o bivšoj dok je bio van "Zadruge", a što ga je poremetilo, sinoć ga je Rialda upitala zašto je rekao da joj je samo Sandra Rešić prijatelj, a ne i ostale zadrugarke, kao npr. Ermina Pašović. Kenan je rekao zadrugarima da je Ermina slagala o izjavi njegove bivše devojke, a potom je ispričao da je saznao da je ona na ulasku u "Zadrugu" rekla da je on gej. Ermina se pravdala da to nije rekla, a demantovao ju je Stefan Karić i nastala je opšta zbrka.

Ermina je nakon frke oktrila Rialdi u pušionici da štiti Kenana i da ima mnogo toga da kaže.

Kenan je potom podigao Ivanu Marinković, koju je pitao da otvori dušu o problemima sa bivšim drugaricama, koje je ovih dana, između ostalog, najčešće optužuju za krađu. Ona je iznela šta misli o Aleksandri Nikolić, Jovani Ljubisavljević, a najžešći okršaj nastao je između nje i Paule Hublin.

Tenzija u Beloj kući se nikako nije spuštala. Naime, Tomović je optužio Maju Marinković da je previše bliska sa Filipom Carem i upitao Janjuša šta misli o tome. Janjuš je rekao da bi mu to smetalo ranije, ali ne i sad, a potom ne nastao opšti sukob između ovo troje zadrugara i Maje.

Maja i Janjuš su potom nastavili da se svađaju, gde je ova zadrugarka govorila svom bivšem da je sada vreme da on ode na poligraf, kako bi se dokazala istina, na šta je on pristao.

Ništa manje burno nije bilo ni u pušionici, gde je Fran Pauli ponovo prebacivao bliskost sa Anđelom Rankovićem, koji je pomenut tokom svađe sa Ivanom.

Igra se završila, zadrugari su dobili picu, a tenzija je i dalje vladala Belom kućom. Rialda je prišla Jovani Ljubisavljević da se suoči sa njom, dok je Kenan branio misicu. Tahirović nije mogao da veruje šta njegova bivša radi, pa ju je čak i opsovao.

Izljivi ljubomore između Tare i Ša se svi više ispoljavaju. Reper je na indirektan način jutros pecnuo Taru za Filipa Cara, na šta je ona odmah odreagovala.

Lepa ti je kosa - komentarisao je Ša.

A kosa je problem. Napad je najbolja odbrana. Jesam li ja zauzeta, pa Car ne sme da mi dira kosu? - pitala ga je Tara.

Ne, ništa nisam rekao. Samo ne kapiram drskost i mržnju odjednom - odbrusio je reper.

Njihova drama se nastavila u garderoberu, kada je Tara prišla da reši sve nesuglasice sa njim. On nije bio raspoložen za raspravu, ali je Simova bilo uporna. Na kraju mu je jasno do znanja stavila kako stoje stvari.

"Ako pogledaš drugog, drugu pogledaću ja" - pevušila je Tara i smeškala se, koja mu je prethodno prebacila što se druži sa pojedinim zadrugarkama.

Njih dvoje su tu stavili tačku na svaki vid komunikacije, a Simova je nervozno upala u kupatilo, gde se svađala sa zadrugarima.

Međutim, situacija se rešila ujutru, kada su poveli razgovor na krevetu, tokom kog su "grebali bubice".

Sve je ponovo bilo kao pre i Ša je krenuo da mazi Tari po licu i kosi, a ona mu se sve vreme približavala i u jednom trenutku su bili na korak do poljupca.

Car je na drugom kraju imanja pokušao da razreši odnos sa Janjušem, u kom je došlo do drame zbog Maje. U sve se umešala i Mina Vrbaški i Filip je još više izgoreo.

Minina i Careva svađa se nastavila i u spavaćoj sobi kada su se svetla ugasila, gde mu je ona zapretila da će mu vratiti za sve što joj je radio i izjavio, kao i da će postati "Maja 2".

Rano jutros je i Teodora došla do Lepog Miće, gde je Bori Santani i njemu otkrila ono što nije za crnim stolom, da ju je Kenan čak zvao i na kafu. Ona je rekla da ovo nije otkrila zadrugarima jer nije želela da se meša Rialdi i Kenanu u vezu.

Ovo su neki od najzanimljivijih događaja koji su obeležili noć za nama, a sigurni smo da ćemo rasplete mnogih sinoćnih drama dobiti večeras u emisiji "Pitanja novinara".

Autor: M. P.