DA SE OTOPIŠ! Aleksandra Prijović najviše uživa sa sinom! Otkriveno šta rade kada ih niko ne gleda (VIDEO)

Prija joj roditeljstvo!

Ekipa emisije ''Paparaco Lov'' otkriva šta je radila Aleksandra Prijović po povratku sa Kopaonika.

Aleksandrin suprug Filip Živojinović, odlazi do banke, dok Prija odlazi u svom pravcu do svog menadžera. On seda u njen auto i vozaju se po kraju. On vozi dok je Prija na suvozačevom mestu.

Sledećeg dana, Aleksandra je sa dadiljom i sinom Aleksandrom izašla do obližnjeg parka da se mališa igra.

Kasnije su pozajmili bicikl od jedne devojčice, pa je mali Aleksandar učio da ga vozi uz pomoć mame.

Nešto kasnije folk pevačica izlazi ponovo sa istom ekipom i odlazi do pekare.

Autor: M.M.