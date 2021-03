Život je nije mazio.

Legendarna voditeljka Opra Vinfri (67) ovih dana se našla u središtu pažnje zbog intervjua s princom Harijem (36) i Megan Markl (39). Iako sada ima bogatstvo vredno milijarde dolara, Opra Vinfri je prošla pakao. Živela je na farmi u Misisipiju s bakom Hejti Mej Li koja ju je bičevala, zlostavljao je rođak, a potom i ujak i njegov prijatelj, sa 14 godina je rodila dete koje je ubrzo umrlo, ali teške životne okolnosti nisu je sputale, već je postala primer i motivacija ženama širom sveta.

Naime, Opra je živela sa bakom jer je njena majka Vernita Li, koja ju je rodila s 18 godina, odlučila da nađe siguran posao u Milvokiju. Planirala je da dovede kod sebe čim se zaposli.

- Išla sam do bunara po vodu i nosila je u kanti. Putem do kuće sam se igrala sa prstima u vodi, to je videla moja baka kojoj se to nije svidelo. Izbičevala me tako jako po leđima da sam imala masnice koje su krvarile - prisetila se Opra.

Nakon toga je obukla haljinu koju je uvek nosila samo nedeljom, a rane su je zakrvarile. Njena baka se jako uzrujala zbog prljave odeće.

- Ponovno me izbičevala zbog zakrvavljene haljine - rekla je voditeljka svojevremeno.

Kada je imala devet godina čuvala je svog polubrata Džefrija i polusestru Patriciju, a tada je Opru silovao njen 19-godišnji rođak.

- Posle me je odveo na sladoled, a krv mi je još tekla niz noge. Rekao je da će to biti naša tajna - ispričala je.

I pored svih strahota, to nije bio kraj seksualnog zlostavljanja, te su je nekoliko godina kasnije silovali porodični prijatelj i njen ujak. Zatrudnela je s 14 godina i majka ju je poslala kod oca koji joj je zabranio veze, seks i bilo kakvo devijantno ponašanje jer nije znao za silovanja. Dve nedelje nakon što je rodila, Oprino dete je umrlo. Bilo joj je bolno, ali njen otac i ona su to videli kao drugu priliku.

- Zakopala sam sve svoje osećaje povezane sa smrću deteta i zlostavljanjem - istakla je voditeljka.

Dok je studirala, radila je u televizijskoj ustanovi u Nešvilu. Kada se preselila u Baltimor, vodila je vesti i emisije. Već tada je bila uspešna i njen rad prepoznat, ali nije stala tu. Zbog poticaja otišla je u Čikago da vodi jutarnju emisiju, a ubrzo je dobila autorsku emisiju "Oprah Show" koja je bila prva po gledanosti.

Gostovale su zvezde poput Majkla Džeksona i Nelsona Mandele, emisija se prikazivala na čak 120 kanala, a pratilo ju je deset miliona ljudi. Opra je dobila kritike da je previše orijentisana prema tabloidima, pa je promijenila sadržaj emisije. Uključila je društvena pitanja, duhovitost, meditaciju, pitanja geopolitike... Mnogi tvrde da je upravo njen doprinos u kampanji Baraka Obame (59) doneo njemu pobedu.

Uz sve ovo, Opra je glumila u filmovima, poput "Boja purpura" Stivena Spilberga (74). Osnivačica je dva magazina, a ima i svoj klub knjiga "Oprah's Book". Iako se kaže da slava menja ljude, kod Opre nije taj slučaj. Rangirana je u 50 najvelikodušnijih Amerikanaca, a do 2012. poklonila je 400 miliona dolara u obrazovne svrhe i 400 stipendija za fakultet u Atlanti.

Autor: M.K.