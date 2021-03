ISTINA NIJE ZA SVE LJUDE! Petak doneo nove TURBULENCIJE u odnosima, tajne poruke IZJEDAJU zadrugare sumnjom, a OVIM PAROVIMA preti razdvajanje!

Još jedna burna noć na imanju.

Kao i svakog petka, i sinoć je u Belu kuću ušao voditelj Darko Tanasijević, kako bi se odigrale još jedne nominacije. Ovonedeljni vođa Vladimir Tomović je za svoja dva potrčka u ponedeljak odabrao Taru Simov i Milana Jankovića Čorbu, a zadrugari su sinoć glasali koga će od njih dvoje nominovati. Većinu glasova dobila je Tara, koja se obratila svojim cimerima nakon nominacija.

Zadovoljna sam komentarima. Razočarana sam u par ljudi, jedine dve razumne nominacije su mi Paula i Zorica, ljude u koje sam se razočarala će to znati, jer ću se od njih udaljiti, ja nikada ne bih poslala u izolaciju nekoga za kog smatram da mi je prijatelj, samo zbog nekoliko sukoba. Ja ne mogu da se stidim zato što sam sa osobom koju volim, ne mogu da lažem. Ne stidim se što je Nenad moj izbor, to je čovek koga volim i voleću ga. Mi smo bili u emotivnom odnosu pre ove veze, ali su ljubomorne scene bile tiše, ja ću se za ovaj odnos boriti. Ovo je naš greh pred Bogom, ja u ovoj situaciji gledam nas. Nemam prava da razmišljam kako je njegovoj supruzi, jer sam izabrala sebe - rekla je Tara.

Zadrugarima se nakon nje obratio i Čorba.

Ja bih se zahvalio svima, razumem i jednu i drugu stranu. Malo ću se osvrnuti na moje učešće u rijalitiju. Ja prvih mesec dana nisam znao gde se nalazim, nisam imao predstavu šta je ovo. Posle sam krenuo da kapiram ovu priču. Smatram ovo nekom školom, ne kajem se ni zbog čega ovde, ne mislim da sam nekome naneo neko zlo. Možda jedino zato što sam Maju doveo do suza, razočarao, smatram da nisam ispao mudar i pametan, to mi je najveća greška u rijalitiju - govorio je i Čorba.

Nakon njihovih obraćanja, Darko je otkrio zadrugarima kako je publika glasala. Najmanje podrške ove nedelje imali su Monika Horvat, Jovan Cvijetić Cvele i Alen Hadrović, a drugi nominovani takmičar je upravo Alen, koji se obradovao nominaciji.

Darko je podsetio nominovane takmičare na pravila, a zatim napustio Belu kuću i počela je "Igra istine". Prvo pitanje postavio je Kristijan Golubović, koji je želeo da zna mišljenje Vladimira Tomovića o vezi Alena i Maje Marković. Kako postoji mogućnost da Alen napusti "Zadrugu" u nedelju, Tomović je smatrao da će veza biti poljuljana već u ponedeljak ako se to dogodi.

Biću tu za Maju, bar u smislu da ne budem dodatan teret, jer će biti svega. Već u ponedeljak ujutru će Alen doživeti ono što mu mesecima pričam. Jedno je ono što se priča, a trebaće mu van mnogo bolji želudac, jer će doživeti veliki šok. Moraćeš da se suočiš sa istinom, a istina će biti bolna. Mislim da tu perspektive nema, teško će biti da se bori sa svim tim - rekao je Vladimir.

Više me brine kako ćemo mi funkcionisati, ja verujem da je ovo moja istina. Ova rasprava može sada ići u nedogled - odgovorio je Alen.

Kako je Milica Kemez na nominacijama istakla da joj je Čorba najbolji prijatelj u kući, Tomović je želeo da sazna šta o ovom odnosu misli Bora Santana. On je istakao da je primetio da su Milica i Čorba postali bliski od Nove godine, ali i da mu to prijateljstvo ne smeta, čak ga i podržava, kako je reper i njemu jedan od najdražih takmičara. Vladimiru je i dalje bilo nejasno kada su oni postali toliko bliski, a Milica je rekla da je ona Čorbi najbolji ženski prijatelj u kući.

Čorba je rekao da voli i Milicu i Boru, ali da ukoliko bude morao da bira na nominacijama između njih dvoje, da bi pre sačuvao Santanu.

Ovih dana se već uveliko priča o poligrafskom ispitivanju na koje Miljana Kulić želi da ide, za koje je spremna da plati 10.000 evra. Mišel Gvozdenović se razmišlja da li da izdvoji istu sumu novca da i on ode na poligraf, a sinoć je zadrugarima otkrio koja bi pitanja postavio Miljani ukoliko mu se ukaže prilika.

Prvo pitanje bi bilo da li ona mene godinama uhodi, želim da znaju ljudi. Drugo pitanje da li je ikada udarila mene, moju majku i pretila mi. Ima još mnogo pitanja, ali i da li je ona obilazila grobove moje bake, deke i radila neke paranormalne aktivnosti - rekao je Mišel.

Mogu ja da odgovorim odmah, ali i ja ću postaviti pitanje da li me je Hana udarala - dobacila je Miljana.

Neki od zadrugara, među kojima je najglasniji bio Tomović, smatrali su da pevač treba da ode na poligraf, jer obraz nema cenu, i da proba da skine ljagu sa svog imena, kako o njemu kruže priče da krade bakšiše na nastupima, ali i da potvrdi svoju stranu priče koju iznosi o Miljani.

Mišel je želeo da mu Zorica Erić otkrije od koga je čula da on krade bakšiš, kao i da li se pokajala zbog izjava na njegov račun. Pevač je takođe želeo da sazna zbog čega njegova poznanica okreće glavu kada ga sretne. Zorica je rekla da nije konstatovala Mišela kada je prolazio pored nje, ali i da se pokajala zbog nekih izjava. Pevačica smatra i da ima pravo da veruje da Mišel nije iskren, a nije sigurna u to kakvo on ima mišljenje o njoj.

Zorica je zatim podigla Tomovića, a zanimao ju je njegov odnos sa Paulom Hublin.

Da li si uvek rijaliti igrač i da li si bio pravi Tomović kada su ti stigla pitanja za Paulu? - glasilo je pitanje.

Mnogo glumim ovde, ali tada nisam mogao da odglumim, rekao sam tada da sam pogrešio. Nisam želeo da doživim da me blatite, a da ja nemam odgovor na to. Kada je moja porodica u pitanju, tada sam ja pravi ja, to ne može da se odglumi, a u suštini se trudim da ne budem pravi ja - rekao je Tomović.

Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević Janjuš intrigiraju zadrugare u poslednje vreme svojim prisnim odnosom, a mnogi smatraju da između njih postoje ljubavne simpatije, kao i da bivši košarkaš želi to da prikrije, kako se ne bi ispostavilo da je Maja Marinković bila u pravu sve vreme. Oni su se tokom cele "Igre istine" domunđavali, a u jednom trenutku su pisali poruke na papiru.

Kako je ovo strogo zabranjeno, pripadnik obezbeđenja je ušeo u Belu kuću i oduzeo im papir.

Za to vreme, Maja Marinković priznala je da joj smeta druženje Teodore Bilanović i Čorbe, ali ovoga puta ne krivi nju za to.

To je već viđeno. Teodora ovaj put nije kriva, ja sam pričala danas sa njom, ona nije kriva u ovoj situaciji. On je video klip kako ona đuska i on ju je štipnuo, a njoj je bilo neprijatno. Ja se hladim od njega, zbog njegovih postupaka. Ja nisam svesna same sebe, dozvoljavam da me neko ponižava a sebe da uzdigne. Ja sam iskrena, nije mi krivo što je pričao sa njom. On očigledno voli da se priča o njemu kao da je neki zavodnik. On ne poštuje šta sam ja rekla - rekla je Maja i pitala Čorbu što je uštinuo Teodoru za stomak.

Ona je tužna već par dana a ja hoću da je pomognem - rekao je Čorba.

Maji je Stefan Karić rekao da nema pravo da ovo zamera Čorbi zbog svega što su videli u emisiji "Gledanje snimaka", a odnosi se na Janjuša. Čorba je potom upitao Maju zbog čega tvrdi da je Teodora namerno ležala kod Janjuša.

Pa zato što to mislim, ja sam se svađala sa njom - prokomentarisala je Marinkovićeva.

Potom je nastao haos između Maje i Čorba, kada je ona rekla da se on ne ophodi fer prema njom i da on sve inicira sa drugim devojkama, a ne one sa njim. Ana Bulatović smatra da se Čorba loše ophodi prema Maji i da greši što se ograđuje od nje, a radi skoro sve stvari kao da su u vezi.

Maja je nakon ove svađe završila u suzama, a tešio ju je Filip Car, koji joj je rekao da umesto što čeka da Čorba bude fer prema njoj, nekad osoba treba prvenstveno da bude fer prema sebi.

Stefan Karić je otkrio zadrugarima da Jovana Ljubisavljević i on i dalje nisu porazgovarali o velikoj svađi koju su imali i da tek treba da reše odnos. Rialda Karahasanović je zatim otkrila da joj ne smeta što se Sandra Rešić zbližila sa Matorom i Anđelom Rankovićem, ali da joj i te kako smeta što se odvojila od nje i što više ne provode toliko vremena zajedno.

Paula je priznala zadrugarima kako gleda na svoju vezu sa Tomovićem.

Vladimir i ja smo kratko zajedno, shvatam ga, jer je imao mišljenje o meni kakvo je imao, znam da mu nije lako da se suoči sa svim tim, jer je pogazio svoje principe. Tolerantna sam zbog toga što smo kratko zajedno. Shvatila sam da je u tim trenucima bolje da se distanciram, ja nisam osoba koja, kad je neki problem, da ti skačem po mozgu i zvocam, ja isto tako volim. Na početku mi je bilo ružno i stresno, ali shvatam ga. Zaboravila sam u svojoj zaljubljenosti kako on funkcioniše i kakvu ulogu ima, razumem i njegovu manipulaciju. Prema meni je super, brižan i pažljiv. Mislim da je dobar po mene - priznala je Paula.

U emisiji je zatim došlo do nove drame, kada je Ana odabrala Kenana, Lepog Miću i Jovanu za tri najljigavije osobe u kući. Misica se pobunila i rekla da pevačica nema osnova da tako nešto priča.

Po svemu što sam videla smatram da je Jovana ljigava i ti se ljuti koliko hoćeš - rekla joj je Ana.

Ana je zatim podigla misicu i upitala ju je šta misli ko je napisao tajnu poruku koja je pročitana u radio-emisiji, a u kojoj je neko od zadrugara napisao da se Jovani dopada Kenan, a da je sa Karićem zbog njegovog Roleksa.

Ne znam, niti me zanima. Znam da pišu Anja, Milica, Rialda, Teodora, Nataša, Zorica, Sandra. Mislim da Zorica nije, Anja nije. "Jovana, priznaj da se tajno ložiš na Kenana, ali Karić ima roleks, koji te jedino zanima" - sumnjam na Natašu - rekla je Jovana, a Nataša je negirala da je ona to uradila.

Želim da čujem ko je napisao da mi se sviđa samo Stefanov sat! Mislim da je Sanja, jedina je ona ostala - vikala je misica, ali nije dobila odgovor ko je to učinio.

Nakon drame sa Majom, Čorba je otišao do pušionice da se smiri, a Ermina Pašović ga je posavetovala da ozvaniči vezu sa njom ili da prekine sve. On je rekao da nije spreman da ozvaniči odnos, ali da će uskoro morati da prelomi šta će dalje da radi.

Misica je za to vreme postavila Teodori pitanje kada će prestati da se meša u odnos Maje i Čorbe. Mlada pevačica tvrdi da se ona ne meša, kao i da nije ona zaslužna za to što Marinkovićeva lije suze zbog Čorbe.

Pred sam kraj "Igre istine", Tara je otkrila da ju je sinoć najviše razočarala nominacija Nataše Radan, iako su imale žestok konflikt dok je Ša imao sukob sa Radanovom.

Ženo, počupala si joj pola kose sa glave, da li si normalna! - poručio je Janjuš Tari.

Da, jer je polivala moju ljubav tada. Bacila je ljagu na mene da mi oženjeni muškarac gura prste u pi*ku. I Monika me je začudila pored Nataše, ne razumem ni Zorica zašto me je navela - dodala je Simova.

Igra se završila, a zadrugari su dobili nagradu. Međutim, kako nisu bili najiskreniji, dobili su manje pica nego što su očekivali, koje je Tomović odmah razdelio zadrugarima.

Ša je dopratio Taru do izolacije, gde će ona boraviti sve do duela sa Alenom u nedelju. Kako se neće videti neko vreme, oni su se oprostili strastvenim poljupcima.

Maja i Čorba su još jednom probali da reše svoj odnosu u pabu, ali bezuspešno. Kristija ih je iskritikovao zbog svega što rade.

Da ona ima gram dostojanstva, nikada se ne bih vratila u njegov krevet. Unakazili ste se, ništa ne valja otkad ste zajedno, Tara i Ša su za vas gospoda. Izgledate kao dva degenerika. Takiju je ovaj odnos gori od onog sa Janjušem - rekao im je Golubović.

Ljubavno jutro nakon dramatične noći imali su Paula i Tomović u hotelu "Zadruga". Oni su prvo uživali na krevetu, da bi se kasnije premestili u tuš kabinu.

Oni su prekrili kabinu kako se ne bi videlo šta unutra rade, ali sudeći po zvucima koji su se čuli, izgleda da su i ovog jutra imali vrelu akciju.

Zadruga 4 - Tomović ušao kod Paule u tuš kabinu - 20.03.2021 pic.twitter.com/6KHeDsXiXC — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. март 2021.

Zadruga 4 - Tomović izašao bez donjeg veša iz tuš kabine - 20.03.2021 pic.twitter.com/VkhZSRPDBE — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. март 2021.

Autor: M. P.