NIKAD SUROVIJI! Zadrugari razvezali jezik, Miljana ŠOKIRALA novom frizurom, a onda je jedan od njih spakovao kofere i zauvek napustio Belu kuću!

Ovo je obeležilo burnu noć u najgledanijem rijalitiju!

Još jedna burna noć je za nama u Zadruzi, a kao i uvek nedeljom uveče, obeležili su je intervjui zadrugara i izbacivanje.

U studiju kod Dušice Jakovljević pojavila se podrška nominovanog Danijela Višića. Sa voditeljkom su razgovarali njegovi drugari Stefan Savić i Gagi Pantić.

Njih dvojica su Dušici otkrili da nisu očekivali da će Danijel ući u vezu sa Miljanom Kulić, pa su čak i pomislili da je to njegova taktika. Takođe, obojica su mu zamerili na određenom ponašanju u Beloj kući i priči za Vladimira Tomovića i Nikolu Đorđevića.

Nakon toga, kao i svake nedelje, Darko Tanasijević je ugostio pojedine zadrugare u Šiša baru, kako bi sa njima porazgovarao o aktuelnostima u Zadruzi.

Prva koja se Darku pridružila bila je Tara Simov. Ona je sa voditeljem pričala o njenoj vezi sa Nenadom Aleksićem Ša.

Ona je od samog starta intevjua ispričala Darku koje probleme imaju ona i Ša. Naime, reper je zamerio Tari razgovor koji je imala na Rajskom ostvu sa Paulom Hublin u kojem joj je Paula rekla da je mnogo bila bolja i opuštenija u vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom nego što je sa Ša. Tara je pokušavala da objasni dečku da to nije ništa loše već da joj je Paula skrenula pažnju da mora da se opusti. Takođe, Tara je Darku ispričala da se ona sklanja od pojedinih zadrugara i da izbegava razgovore jer Nenadu to smeta, ali takođe je priznala da ni njoj nije lako. U toku razgovora ona je otkrila da planira zajednički život sa Ša posle Zadruge, ali da on mora da reši odnose sa porodicom i suprugom i za to ima mesec i po dana.

Jedna od aktuelnih tema u toku prošle nedelje bila je vezana za Kenana Tahirovića. Naime, Teodora Bilanović iznela je niz neistina o dopisivanju sa Kenanom, što je poljuljalo njegovu vezu sa Rialdom Karahasanović. Zbog toga, Kenan se našao oči u oči sa Darkom u Šiša baru i otkrio sve o tome:

Kenan je Darku otkrio da mu je cilj da ostane sa Rialdom u vezi i da uspeju i ništa ga više ne zanima. On je ispričao da mu je bilo jako teško, a istovremeno i drago kada je Mina Vrbaški ušla i otkrila da je Teodora slagala za prepiske. On je potom otkrio šta misli o Vladimiru Tomoviću za kojeg kaže da je ozbiljan psiholog u rijalitiju, ali da njega ne može da poremeti. Kenan se poverio Darku da mu je sve čudno jer ne zna kako je napolju, sa druge strane mu je jako teško jer nije imao dovoljno vremena da odboluje smrt svog oca, a opet mu je lepo jer je Rialda uz njega.

Naredni sagovornik u Šiša baru Darku je bio Stefan Karić. On je prvi put mogao da ispriča sve o svom turbulentnom odnosu sa Jovanom LJubisavljević.

Naime, Karić je otkrio da mu je jako čudno ponašanje njegove izabranice. On je od te veze očekivao mnogo, ali sada smatra da se Jovana na neki način takmiči sa njim u tome ko je tvrdoglaviji. On je istakao da ne zna kako da joj objasni da mora da nastavi dalje a ne da razmišlja kako su se zadrugari ponašali prema njoj pre nego što je ušla u vezu sa njim. Stefan je ubeđen da je misica ljubomorna jer je on u dobrom odnosu sa svim zadrugarima, a ona ne komunicira sa većinom.

Naredna Darkova sagovornica bila je Maja Marinković. S obzirom na to da se na velelepnom imanju sprema velika svadba Aleksandre Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša, sa kojim je Maja bila u turbulentnoj vezi, Darka je zanimalo kako se Maja oseća po tom pitanju:

Ona je otkrila da joj uopšte nije svejedno, ali da će svoj posao matičarke na toj svadbi odraditi maksimalno. Maja je priznala da će sigurno biti nekog bockanja u vidu nekih komentara između nje i Janjuša do kraja rijalitija, ali i da je to normalno. Potom se osvrnula na Milana Jankovića Čorbu sa kojim je bila u vezi. Ona je promenila mišljenje o njemu, pa je više puta rekla da je klošar. Takođe, Marinkovićeva je otkrila da za Teodoru Bilanović nema lepe reči, i da smatra da ona preko veza sa muškarcima želi da se izbori za opstanak u rijalitiju.

U Šiša baru su se Darku pridružio novopečeni par Mina Vrbaški i Fran Pujas. Njih dvoje su pričali o njihovom odnosu i o pojedinim zadrugarima.

Naime, oboje su se složili da jedno drugom prijaju jako i da im je lepo. Mina je otkrila da je Fran prema njoj divan i da je nikada nije uvredio, a onda se osvrnula na njegovu bivšu devojku Paulu Hublin i na Sanji Stanković za koje nije imala reči hvale. Naime, Mina je otkrila šta je sve primetila kada je bila van Zadruge.

Nakon toga, Mina je otkrila da je Teodora Bilanović devojka koja pokušava da pravi priču u rijalitiju i da je veliki folirant, što misli i za odnos Filipa Cara i Sanje.

Darkovi naredni sagovornici bili su upravo jedni od najintrigantnijih zadrugara, a to su Sandra Rešić i Marko Đedović koji su se odmah dotakli Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Naime, njih dvoje su ubeđeni da su Ša i Tara srećni i zlalubljeni i da niko ne može da oseti njihovu energiju ako nije u njihovoj blizini.

Oni smatraju da je reper mnogo ljubomoran, ali da više ima kompleks da bude uvek u pravu i da se zbog toga oni svađaju. Oboje se slažu u tome da su samo čekali da pukne prijateljstvo repera i Sanje Stanković i da su znali da će Ša nakon toga izneti sve o njoj.

Usledilo je Izbacivanje. Darko je sa nominovanim zadrugarima Sanjom Stanković i Danijelom Višićem došao u sportsku salu gde su odigrali igricu u kojom su pobedniku duplirani glasnovi publike.

U igrici je pobedila Sanja i njoj su duplirani glasovi. Nakon toga, Darko je saopštio da je Sanja osvojila 74% glasova, dok je Danijel napustio Zadrugu sa 26%.

Nakon što je definitivno izbačen sa velelepnog imanja u Šimanovcima, Danijel Višić je obavio razgovor sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

Danijel je ispričao Dušici da je bilo flerta sa par zadrugarki, ali da mu se najviše svidela Ivana Marinković. On je otkrio da je promenio mišljenje o Vladimiru Tomoviću i da za njega ima samo reči hvale sada. Takođe, Danijel nije krio da je razgovarao sa Anjom Todorović i da će sa njom razgovarati i posle rijalitija jer nije hteo da se meša u njenu vezu sa Jovanom Cvijetićem Cveletom.

Najveći šok večeri bila ja nova frizura MIljane Kulić. Naime, Miljana je u jednom trenutku rešila da se ošiša na ćelavo, a u tome joj je pomogla Ermina Pašović jer kako sama kaža nije bilo spasa za ono što je Miljana uradila sama sa svojom kosom.

Miljana se u nekoliko navrata i pokajala zbog toga, ali su joj pojedini zadrugari dali podršku.

U kući je započela Igra istine Lepog Miće. Prvo je nastao sukob između Frana Pujasa i Filipa Cara. Naime, Fran je otkrio kako mu je bilo smešno što je na pitanje o Sanji Stanković, Car sve vreme pričao o Mini Vrbaški. Nakon toga, Fran je poručio Caru da je bolje da ćuti jer nije smeo da se sukobi sa Vladimirom Tomovićem za mnoge stvari za koje napada njega sada, pre svega za krevet u kojem spava sa Minom.

Naredno pitanje bilo je u vezi kataloga u kojem se po Mini Vrbaški nalaze slike Sanje Stanković koja se po mišljenju većine bavila prostitucijom, što je ona poricala i najavila tužbu.

Nakon žustre "Mićine igre istine" za zadrugare je stigla zaslužena nagrada koju je Marko Đedović po dobrom starom običaju uzeo, kako bi je raspodelio na ravne časti. Za to vreme, započeta igra jeste nastavljena, a Mina Vrbaški i Filip Car nastavili su da se raspravljaju i časte uvredama koje ni ovog jutra nisu izostale.

Tokom noći došlo je do sukoba Nataše Radan i Milice Kemez oko garderobe, pa su jedan drugoj iznele niz uvreda. Nataša je zamerila Milici što nosi njene stvari.

Nastavljen je sukob i Marka Đedovića i Filipa Cara. Naime, Đedović je ubeđen da je Car još uvek zaljubljen u Minu i da se preko veze sa Sanjom Stanković pere od toga.

Zanimljiva scena bila je i u tuš kabini. Naime, Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su se tuširali zajedno, a šta se sve dešavalo, pogledajte u videu:

Zadruga 4 - Tara i Ša u akciji ispod tuša - 29.03.2021. pic.twitter.com/BYFjFvxcmm — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 29. март 2021.

Zadruga 4 - Tari pozlilo nakon akcije ispod tuša - 29.03.2021. pic.twitter.com/hJltldTPDW — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 29. март 2021.

Kako će početi nova nedelja, i koga je Danijel Višić postavio za novog vođu, pratite na TV Pink, i na portalu Pink.rs.

Autor: N.B.