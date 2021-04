Holivudsku glumicu svi pljuju zbog ružnih komentara o Srbiji, a evo šta su OVE SVETSKE ZVEZDE pričale o našoj zemlji i ZAŠTO OBOŽAVAJU SRBE!

Američka glumica Elizabet Olsen je razbesnela srpsku javnost izjavom o našoj zemlji i našem narodu i pokazala elementarno neznanje gostujući u jednoj emisiji.

- Zapravo nema ničeg jedinstveno srpskog, jer su oni tek oko 13 godina svoja zemlja. Oni nemaju ništa svoje, samo uzimaju od onih koji su u nekom momentu zauzeli njihovu zemlju - rekla je glumica gostujući u jednom američkom tok šou, prisećajući se vremena kada je u našoj zemlji snimala film "In Secret" sa Tomom Feltonom i Džesikom Lang.

Međutim, dotična glumica je, pored neznanja i nemilosti, očigledno i u manjini, jer su velike i svetske zvezde hvalile Srbiju na sva usta.

Holivudski glumac Stiven Sigal boravio je u Srbiji dva puta, gde se sreo sa najvišim rukovodstvom Srbije, kako bi dobio srpsko državljanstvo. Obišao je Prihvatilište za decu u Beogradu, delio mališanima novogodišnje paketiće, a na dočeku Nove godine svirao je sa svojim bendom ispred Skupštine u Beogradu. Sigal je imao samo reči hvale za našu zemlju i izjavio da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovisao Srbiju koju smatra svojom novom domovinom.

Popularni glumac Džoni Dep takođe ima samo reči hvale za Srbiju. Dep se oduševio kada mu je rečeno da će se drugi projekat produkcije IE - kratkometražni animirani serijal "Pafini", snimati u Srbiji. O Srbiji je imao da kaže samo predivne reči, a posebno je naglašavao da se u Beogradu uvek lepo provodio.

Slavna manekenka i jedna od najlepših žena sveta Adriana Lima izgleda da još uvek ne može da preboli Srbiju i redovno pokazuje koliko joj je žao što češće ne posećuje našu državu. "Srpska snajka", kako je naš narod i dalje zove zbog braka sa srpskim košarkašom Markom Jarićem, neretko podeli na svom Instagram profilu neku objavu vezanu za Srbiju, pa je nedavno pokazala kako slavi pravoslavni Božić uz hitove Lepe Brene.

Poznati glumac Ralf Fajns pre par godina takođe je dobio državljanstvo Republike Srbije zato što je svojim angažovanjem u svetu promovisao našu zemlju i kulturu na najlepši način. Glumac je za medije rekao kako mu se dopada sam duh Beograda u čijoj je arhitekturi upisana bogata istorija i energija ljudi i države koji su bili uvek spremni da pomognu i ga je to posebno inspirisalo. Britanski glumac je skoro deset godina česti posetilac naše države, a prvi put Srbiju je posetio 2008. godine u potrazi za lokacijama i svoj prvi rediteljski film "Koriolan", koji je sniman tokom 2010. godine, između ostalog, na Kalemegdanu i u Narodnoj skupštini. Zbog tog filma u Beogradu su boravile zvezde poput Džesike Čestejn, Džerarda Batlera, Venese Redgrejv i Brajana Koksa.

Glumac i kolega sa kojim je Elizabet Olsen snimila film u Srbiji, Tom Felton, poznat po ulozi Melfoja u serijalu filmova "Hari Poter" pisao je tada da je Beograd predivan.

- Svi su tako prijateljski nastrojeni! Ovo je divan grad i uživam vežbajući srpski", napisao je Tom i na našem jeziku napisao "dobar dan" i "hvala".

Everyone in Belgrade seems very friendly! It's a beautiful city, having fun practicing my Serbian. Dobre Dan :) x

Hvala x