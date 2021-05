OTKRILA ISTINU O NEPRAVDI KOJA TRAJE DECENIJAMA! Zorica Brunclik donirala 10.000 maraka kada je izgorelo Jugoslovensko dramsko pozorište!

Pravda ni danas nije zadovoljena!

Pevačica Zorica Brunclik gostovala je u jednoj emisiji i tom prilikom otkrila je da nije ispoštovana do kraja zbog svojih donacija koje je svojevremeno pružila Jugoslovenskom dramskom pozorištu i GAK "Narodni front".

- Kada je izgorelo Jugoslovensko dramsko pozorište, kada je Ljuba Tadić izašao da svako ko voli pozorište da se odazove pomoći da bi se što pre obnovilo, ja sam se dogovorila tada sa direktorom PGP-a, u zavisnosti od donacije je trebalo da bude stolica sa pločicom, ne verujem da bi stajala prazna - rekla je Zorica i nastavila:

- U međuvremenu sam to saznala kad je moja uplata od 10.000 maraka stigla u JDP, PGP je prebacio novac, napravili smo konferenciju za štampu, Ćirilov je bio upravnik pozorišta, tad sam mu dala peti primerak. Posle toga se vlast promenila, upravnik je bio Branko Cvejić za otvaranje, nisam dobila ni poziv za otvaranje, a nisam ni sigurna da pločice ima na toj stolici. Niko se nije setio da me pozove. Očekujem, mislim da će se neko zainteresovati i saznati da li toga ima tamo, neka me pozovu sad - govorila je Zorica.

- Tako su i iz Fronta skinuli pločicu sa inkubatora, kad se vlast promenila, ali nije ni bitno, važno je zbog čega je to urađeno.

Autor: M.M.