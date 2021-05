ON JEDINO NA MENE NIJE BIO LJUBOMORAN Željko Šašić nikada neće zaboraviti snimanje VRELIH SCENA sa Cecom: 'Arkan me je značajno pogledao i rekao...'

Ovakav su odnos imali!

I danas se sa istim žarom prepričavaju detalji ljubavne priče Cece i Arkana, kao i devedesetih godina, kada su se zavoleli i venčali, a jedan od svedoka njihove ljubavi bio je i njen kolega Željko Šašić koji, kako je ranije potvrdio, nije osetio Ražnatovićevu ljubomoru.

Šašić i Ceca (tada još uvek Veličković) imali su veliki hit 1994. Uspeh pesme „Ko na grani jabuka“ dao im je krila za još jedan duet i odmah su počeli sa realizacijom. Snimili su pesmu, došao je red na spot. Željko Šašić se seća kako je stigao po koleginicu, a vrata mu je otvorio Arkan.

- Ćaskali smo dok smo čekali Cecu, a onda me je on značajno pogledao i rekao: „Žeki, mislim da se nisi dobro izbrijao. Moj ti je aparat u kupatilu, posluži se. Ja moram da idem, a vi radite. Vidimo se!“ I tako je on mrtav ladan ostavio nas dvoje da snimamo vrele scene, bez trunke ljubomore, iako su svi pričali o toj njegovoj osobini. Zaista smo nas dvojica imali dobar odnos. Mislim da me je gledao kao nekog klinca - priseća se Šašić.

On kaže da taj spot nikad nije objavljen, kao ni pesma. Ali „Jabuka“ je zbližila njega i Cecu na jedan poseban način, koji očigledno nije smetao komandantu.

- Arkan jedino na mene nije bio ljubomoran od svih muškaraca koji su bili bliski sa Cecom. Mnogo godina kasnije, kad ga već nije bilo među živima, shvatio sam koliko sam zapravo bio privilegovan zbog takvog odnosa. Željko je bio pravi gradski mangup i malo koga bi pustio u svoj krug - kaže Šašić, koji dodaje i da je Ražnatović odlično razumeo šta znači biti pevač.

- Mislim da je pored Cece shvatio koliko je težak naš posao i šta sve nosi. Zato ju je maksimalno podržavao, kao i sve njene bliske kolege - seća se folker.

Autor: D.T.