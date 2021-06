'AKO VIDE DA SMO NESLOŽNI, TO JE NAJGORE' Sergej Ćetković otvorio dušu o supruzi, usvojenim ćerkama i karijeri!

Progovorio o karijeri, ali i o privatnom životu!

Pevač Sergej Ćetković više od 20 godina uživa u ljubavi sa suprugom Kristinom. O njihovom emotivnom odnosu često se spekuliše u javnosti i nagađa šta je zaslužno za poštovanje i razumevanje u njihovom braku.

- Nema tu spekulacija, niti bilo kakvih tajni. To je jednostavno ljubav. Stvoreni smo jedno za drugo i tu nema nikakve mistifikacije. Izgradili smo našu ljubav, sreću i porodicu na zdravim temeljima i s godinama sve to nadograđujemo. Prosto, dve polovine jednog srca. To je najjednostavniji, ali i najbolji odgovor – poručuje Sergej, koji smatra da u svakoj porodici postoji dobar i loš policajac.

- To je, verujem, normalno u svim porodicama. Ni mi nismo izuzetak. Kod mame mogu da prođu neke stvari, kod tate druge. Govorim o nekim sitnicama koje često pređu na nivo zabave. Kada su ozbiljne stvari u pitanju, što se tiče vaspitanja Kristina i ja smo složni jer verujemo da je to jedini način da se deca izvedu na pravi put. Tako one stiču poverenje u nas i mi u njih, ne lutaju od jednog do drugog i ne gube smer. Ako vide da smo nas dvoje nesložni u nekim odlukama, to je za njih najgore jer ih zbunjuje. Kristina i ja to ne dozvoljavamo. Srećni smo kako nam deca rastu i u kakve ljude izrastaju. Verujem da je to najvažnije što roditelji mogu da požele – iskreno govori pevač koji se sjajno snašao u ulozi roditelja ćerki Lole i Mile koje su usvojene.

- Stalno ističem da mi je porodica sve na svetu i sada već znam i osećam da sam kao roditelj na dobrom putu. Već je to veliko iskustvo, vreme brzo prolazi, deca rastu, ali ono što je najvažnije je da znam da dajem sve od sebe, kao i Kristina, da one sutra budu srećne. Ništa drugo mi nije potrebno – kaže Ćetković koji se postepeno vraća nastupima.

- Nadam se da sve ovo što nas je zadesilo tokom prethodnih godinu i po dana polako prolazi i da ćemo se do leta vratiti normalnom životu. Moramo i dalje biti oprezni i čuvati se, ali uvek sam optimista i verujem da svemu polako dolazi kraj, a da nastupa vreme koncerata, druženja, muzike, zagrljaja, putovanja. Već imam zakazane nastupe u Opatiji i Šibeniku u avgustu, gotovo svakodnevno dobijam pozive za mnoge koncerte u regionu koje zaista jedva čekam. Ništa ne može da zameni razmenu energije sa publikom i žive nastupe. Prirodno je da budemo upućeni jedni na druge. Prirodno je da poželim da siđem sa scene među ljude sa kojima se zagrlim, rukujem, poljubim. To muziku i nas umetnike čini srećnim i živim. Za to postojimo, stvaramo i radimo. To je unutrašnji osećaj koji se ne uči i ne stiče. Sa njim se čovek rađa – rekao je Sergej, čija je pesma „Kofer“ skoro ugledala svetlost dana.

- Ako je po Jutjubu, pesma je prešla pola miliona pregleda, što je sjajno, pošto je kod nas ta platforma veoma aktuelna, iako lično smatram da se uspeh ne meri pregledima i klikovima. Mnogo su mi važniji sjajni komentari slušalaca koje svakodnevno dobijam putem društvenih mreža, kao i reakcije ljudi iz moje bliske okoline kojima neizmerno verujem. S druge strane, lični osećaj mi je nepogrešiv, tako da sam siguran da smo sa „Koferom“ započeli jedno lepo muzičko putovanje koje, nadam se, više ništa neće moći da prekine. Jako sam zadovovljan reakcijama i na pesmu i na spot i verujem da ću opravdati ovoliko poverenje i novim pesmama koje ću objaviti na jesen – zaključuje Sergej Ćetković.

PROSLAVIĆU 20 GODINA KARIJERE

Pevač otkriva da mu je želja da proslavi jubilej, tačnije 20 godina uspešne muzičke karijere.

- Nastavljamo tamo gde smo stali prošle godine. Pokušaću da ostvarim sve planove koje sam imao u vezi s proslavom jubileja – 20 godina karijere i da sa publikom nadoknadim propušteno. Novi album je gotov, objaviću ga na jesen, mnogi koncerti su u planu. Pesmom „Kofer“ simbolično sam otvorio novo poglavlje u mojoj karijeri i nadam se da će ono biti jedno od najboljih do sada.

Autor: M.K.