HANKA PALDUM DOŽIVELA SAOBRAĆAJNU NEZGODU! Automobil je potpuno uništen, sve se desilo na UKLETOM PUTU gde su ove zvezde izgubile živote

Šok!

Bosanska pevačica Hanka Paldum doživela je saobraćajnu nesreću na auto-putu za Zagreb prošle nedelje, gde je prošla bez povreda iako je automobil totalno uništen.

- Ne znam što me nateralo da skrenem u ogradu. Nisam tražila muziku na radiju niti sam kopala po stvarima na suvozačevu sedištu, nego sam gledala kamo vozim. Pala mi je koncentracija i odjednom sam videla kako mi auto udara u levu ogradu, zatim u desnu pa sam se dva puta okrenula - ispričala je to pevačica.

Nesreću je doživela na auto-putu A3, kraj mesta Križ u blizini Ivanić-Grada. Išla je u Zagreb, dogovarati detalje o svom koncertu koji će početkom aprila imati u KD Vatroslav Lisinski.

- Hvala Bogu da me čuvao. Ne mogu da verujem da sam se i ja sudarila na tom ukletom auto-putu, gde su stradali moji kolege, Emir Hadžihafizbegović, Toše Proeski i glumica Dolores Lambaša. Ne znam šta je s tim putem, ali to nije normalno. Videla sam znak Križa i kad bolje razmislim, to je bio neki znak s neba - smatra Paldum.

Dodaje da ju je to asociralo na krst na grobu, ali Bog ju je ipak čuvao.

- Nisam vozila brzo i bila sam vezana. Izašla sam iz smrskanog auta i odmah se zaustavio muškarac koji me pitao treba li mi pomoć. Ma kakva pomoć, ja sam imala osećaj da sam se parkirala, a ne napravila saobraćajku - rekla je Hanka.

Autor: N.V.