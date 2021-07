IMALA JE 66 KILOGRAMA, PA SPALA NA 48! Viki Miljković otkrila kakve su je nedaće snašle zbog kojih je naglo gubila na težini! Nije joj bilo lako!

Podelila svoju priču sa svima!

Pevačica Viki Miljković priznala je da je za njene varijacije u težini zaslužan stres. Naime, pevačica je naglo smršala kada joj je preminuo otac, a potom i majka.

Ona je imala 66 kilograma, a posle smrti oca izgubila je čak 18!

- Stres dosta utiče na moju kilažu. Kada mi je tata umro, spala sam na 48 kilograma i tada sam bila najmršavija. To mi je najteži momenat u životu i tada nisam razmišljala o hrani, ma ni o čemu. Prošle godine mi je umrla majka i tada sam ponovo dosta smršala. Znate kako kažu:”Posečeš jedan prst, pa drugi. Koji te više boli?” Isto boli i jedan i drugi! Ostala sam bez oba roditelja i to je užasno - ispričala je pevačica.

Trenutno je sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom na Petrovdanskom postu, koji traje do sredine jula, te ističe kako joj i post pomaže da održi vitku liniju.

- Taške i ja redovno postimo. Najzgodnija sam baš kada postim. Sada su počeli nastupi, pa nemam toliko vremena za treniranje, ali se redovno krećem i to mi takođe pomaže da budem vitka. Mnogo volim slatkiše, a unište me svaki put kad preteram. Najviše volim da jedem domaće poslastice – baklave, torte i kolače, a sve to je puno šećera. Kada se ugojim, onda ne jedem ništa slatko dva meseca i uspem da smršam - iskrena je bila ona.

Autor: N.V.