Nije joj lako: Matora zaplakala zbog zdravstvenog stanja oca, otkrila koliko ju je koštao razvod! (VIDEO)

Bori se sa svim!

Joca Novinar se uključio uživo u program gde je razgovarao sa Jovanom Tomić Matorom o razvodu.

- Ovako, ta žena je došla u dvorište moje proodice sa dva svedoka, moja majka je odbila to, telefon je kod mene jer je moj telefon. Zar nije čudno šta Anita toliko traži telefon. Ajde u Narod pita da otključamo telefon da se sve vidi - rekla je Matora pa dodala:

- Oni se ne vole , ta porodica se ne voli, oni se mrze. Meni je majka jako zamerila što sam ja onako reagovala u svađama. Ja sam od Anite napravila pobednika, ja joj čestitam na tome. Moji roditelji su platili mojoj advokatici put do Kotora zbog razvoda. Mene boli briga, ja sam sve to prebolela, iako me je advokat koštao kao Svetog Petra kajgana. Ja se osećam kao moralni pobednik, psihički sam dobro - rekla je Matora pa je otkrila kako joj je otac i zaplakala.

- Loše je - rekla je Matora i prolila reku suza.

Autor: N.B.