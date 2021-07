Bez dlake na jeziku!

Bivša zadrugarka Ana Korać pojavila se u velikom stilu na otvaranju restorana pevačice Zorice Marković. Naime, ona je stigla u luksuznom automobilu u vrlo provokativnom izdanju. Ana je na sebi imala minijaturni beli top iz kojeg si kipile njene bujne grudi, te je mamila uzdahe i poglede prisutnih.

Mnoge je iznenadilo to što se ipak pojavila u društvu svog prijatelja, a ne Marka Janjuševiča Janjuša, kako se očekivalo, budući da su u poslednje vreme nerazdvojni, a on je u nedavnom intervjuu za Pink.rs otkrio i da planiraju zajedničko letovanje.

- Janjuš je meni prvi pustio poruku. Pitao me da li sam živa. Ja sam odgovorila da jesam i pitala ga da li je on živ s obzirom na to šta je sve mučenik prošao. Pitao me da idemo nedge da klopamo nešto i to je to. Sve se na tome završilo. Ne znam da li će doći... Bože moj, ako nema gde da sedne, može i kod mene, što da ne, mi smo prijatelji - otkrila je Ana za Pink.rs i dodala:

- Nismo mi imali simpatije, to su nam drugi nabacivali. Mi smo se samo družili i bilo nam je super u Zadruzi 1. Posle su nam se putevi razišli i nismo se družili, ali što da se ne družimo... - poručila je Koraćeva, a o tome da li bi mogla sebe da zamisli u Zadruzi 5 sa bivšim dečkom Davidom Dragojevićem, kao i rivalkama iz rijalitija Majom Marinković i Aleksandrom Subotić odgovorila je sledeće:

- Kakav bi to cirkus bio! Ne, ne, ne vidim sebe među tim ljudima, ja sam mnogo iznad njih - poručila je Koraćeva.

Autor: M. K. ; M. M.