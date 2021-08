Aleksandra Subotić progovorila o Pecinoj 'AFERI' sa Jelenom Pešić, pa se osvrnula na Davida i odnos sa Dalilom: 'BOLJA SAM RIBA OD SVIH NJIH!'

Dovela život u red!

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić progovorila je o navodima da joj je suprug Predrag Raspopović Peca neveran, te oštro demantovala tračeve.

Potom je progovorila i o odnosu sa bratom bivšeg verenika Davida Dragojevića, Dejanom Dragojevićem, kao i o odnosu sa Dalilom Dragojević.

- Odjeknula je vest da je sedeo sa nekom devojkom. Što se mene tiče, može da sedi sa kim hoće, ja sam vrlo svesna sebe. Naš odnos ne može da poremeti ništa! To je glupost. Bože moj, sedi sa mnogo boljim ribama, meni to ne smeta, ja sam svesna sebe i naše ljubavi - rekla je Aleksandra.

- Baš zato što sam svoju liniju i fizički izgled dovela do savršenstva, zato meni više niko ne može da bude konkurencija, ja se ne osećam ugroženom od strane nijedne devojke, šta više sebe smatram najboljom ribom od svih njih. Svoje telo sam dovela do savršenstva, jer sam pazila na ishranu, o svom telu, imam decu koja me motivišu i drže aktivnom, sve mi to jako prija - zadovoljno je rekla Aleksandra.

Na pitanje da li se čula sa svojim bivšim verenikom Davidom Dragojevićem, s obzirom da se druži sa njegovim bratom Dejanom Dragojevićem i njegovom suprugom, Sandra je bila nedvosmislena i jasna:

- Nisam se čula ni sa kim od svojih bivših momaka, jednostavno nema potrebe za tim, imam čoveka sa kojim sam. Što se tiče Dalile i Dejana, izgladili smo odnose na Ljubinom rođendanu. Nisam upoznata sa odnosom Dejana i Davida niti me zanima to, niti se bavim time - rekla je Subotićeva.

Autor: M.M.