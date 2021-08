SKANDAL! Minu Vrbaški muvao OŽENJENI fudbaler, odmah ga odala ŽENI! (FOTO)

Evo o kome se radi!

Mina Vrbaški raskrinkala je oženjenog fudbalera Vojvodine Vladimira Kovačevića, koji ju je muvao putem Instagrama. Dvadesetosmogodišnji sportista je startovao osam godina mlađu Vrbaški preko društvenih mreža, ne mareći za to što kod kuće ima suprugu. On ju je hvalio kako izgleda, ali joj je tražio i broj telefona. Fudbaler je očigledno očekivao da će učesnica "Zadruge" pasti na njegove reči, nije ni slutio da će sve to objaviti na Instagramu.

Bomba - glasio je njegov komentar na fotografiju koju je Mina objavila, a na kojoj se vidi kako u donjem vešu stoji na krevetu i drži roze balone. Nakon toga Vrbaški je postavila obaveštenje da broj telefona koji kruži društvenim mrežama nije njen, pa je sportista to iskoristio da joj zatraži pravi broj:

Daj mi onda tvoj broj, Mina - izričit je bio on.

Mina po svemu sudeći nije imala ništa s njim niti je odgovarala na poruke, ali ih je skrinštovola i tagovala njegovu ženu na Instagramu da vidi kako joj se njen muž nabacuje.

Ovo su naši današnji muškarci koji su u braku - napisala je ona.

Ubrzo nakon toga Instagram profil ovog fudbalera je ugašen. Inače, Kovačević nije toliko poznat široj javnosti i ovo je prvi put da se njegovo ime dovodi u vezu sa ženama iz javnog života. On je štoper koji je ponikao u omladinskoj školi Vojvodine. Neko vreme je igrao za prvi tim, pa se posle uspešne epizode u Spartaku vratio u Novi Sad u sezoni 2016/17. Igrao je samo šest meseci, a potom otišao u Belgiju. Poslednjih pet godina je u braku i zasad nije poznato kako će ovaj gest uticati na njegov dalji život sa suprugom.

Autor: Pink.rs