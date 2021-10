'MENE VREĐA, A NJU BRANI' Velika ispovest supruge novog dečka Ane Nikolić: Zbog nje mom detetu u školi govore da VIŠE NEMA OCA

Nakon što je u medijima odjeknulo da je novi izabranik pevačice Ane Nikolić oženjeni Dejan Nikolić, oglasila se njegova zakonita supruga Valentina Spajić, koja je bez dlake na jeziku ispričala kroz kakav pakao prolaze ona i njena deca, za šta krivi Anu.

Valentina tvrdi da je Ana namerno postavila na Instagram fotografiju njenog muža i nje samo da bi nju isprovocirala, ne razmišljajući koliku će bol zadati njenim sinovima. Takođe, Spajićeva demantuje navode Aninih prijatelja da je njen brak sa Dejanom pre dve godine završen, te nam otkriva da je tačno da dva meseca nisu u kontaktu, ali da su još u zvaničnom braku jer on neće da se razvede, a hoće s pevačicom da se švaleriše.

- Nije tačno to što pričaju Anini prijatelji da Dejan i ja nismo dve godine zajedno. Mi smo u ovoj godini išli čak dva puta na zajednički odmor. Poslednjih godina imali smo probleme s vremena na vreme, kao i svi drugi parovi. Nismo zajedno od 10. avgusta, tačnije, to je vrlo bitna razlika, ta priča da smo formalno na papiru zbog dece je smešna jer deci nije potreban papir, već otac. Otac ih ne viđa, ne zove. Ja sam pokušala da dođem do njega, da potpišem sporazumni razvod, ali to je nemoguće. On nema nikakav kontakt ni sa svojim starim roditeljima, bolesnim, svi smo u šoku, zapravo - kaže Valentina i dodaje da Anu krivi za to što je javno objavila sliku gde njenom mužu sedi u krilu:

Meni to nije normalno, Ana i Dejan imaju šifru definitivno. Zašto je javno stavila sliku s mojim mužem? Vidi se da nije nešto u redu s njom, skroz je neartikulisana. On nema emociju prema svojoj deci, a na nju je kliknuo zbog čaše, imaju istu šifru. Da je u pitanju neka obrazovana, fina osoba, možda bi mi i bilo krivo, ovako, osoba s dijagnozom, strašno, ima žensko dete, a ponaša se kako se ponaša. Jedino me brine to što ne znam kako će deca da reaguju. Sina su već zafrkavali u obdaništu, govorili su mu: "Ti više nemaš tatu" i on je ceo dan plakao. Imam utisak da mu Ana brani da viđa sinove. Ja sam s vaspitačima i učiteljima već obavila razgovor, pa ćemo videti.

Valentina kaže i da ju je muž pozvao posle dva meseca i da, umesto da lepo popričaju, on ju je vređao i štitio Anu.

- Kontakt sa Dejanom sam imala prvi put danas, nakon dva meseca, bolje da nismo jer se vrlo ružno poneo prema meni. Fino sam ga pitala zašto nije zaštitio porodicu, kakve su to izjave, gde je on bio ljut na mene, pravdao se i branio Anu. Usput me je vređao. Zamolila sam ga da sledeće nedelje završimo te papire, da krenemo jer moja advokatica trenutno nije tu, on je rekao: "Ma opušteno, može i tada." To je ona priča: "Muškarac laže, a ljubavnica veruje." Za decu nije pitao. On je sinovima dao neki sitniš, u skladu s tim koliko ima, maltene ništa, eto tek toliko da se pokrije trošak nekog boravka. S ljubavnicom može jer se to vidi, ovo se ne vidi nigde. Neka ga Ana opelješi, kad već drugi nisu.

Za kraj Spajićeva nas je šokirala činjenicom da se Anin sadašnji dečko, a njen muž, i te kako dobro zna sa reperom Stefanom Đurićem Rastom:

- Rasta i moj muž se poznaju, što mi je još gore. Ja sam čula za Rastu sve najbolje.

