SLAVLJE U ĐANIJEVOM DOMU! Folker uskoro postaje DEDA, njegov sin ponosno otkrio POL BEBE! Trajkovići van sebe od sreće! (FOTO)

Radosne vesti!

Marko Trajković, mlađi sin pevača Radiše Trajkovića Đanija, otkrio je na svom Instagramu kog će pola biti dete koje očekuje sa svojom trudnom verenicom, Minjom.

On je zabeležio trenutak iz njihovog doma gde na stolu stoji plava kutija, bele ruže, ali i plavi baloni, te je folkerov sin jasno svima stavio do znanja da on i njegova izabranica čekaju dečaka.

- Volim te najviše na celom svetu - napisao je on Minji, a zatim i bebi koja će uskoro doći na svet:

- Ku**nja moj - rekao je Trajković šaljivo.

Autor: P.R.