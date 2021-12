Šokantno!

Popularni jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, prethodnih dana je bio optuživan da je doprineo samoubistvu Kristine Kike Đukić tako što ju je prozivao na društvenim mrežama, i započeo lavinu negativnih komentara na njen račun koji su prerasli u buling. On je čak snimio pesmu i spot koji je posvetio njoj, a koja je nakon vesti o njenoj smrti obrisana sa njegovog jutujub kanala.

Kristina jeste, prema rečima Bake Praseta, "dobijala više hejta dok je bila u svađi sa njim" (u međuvremenu su se pomirili), a sada se priča preokrenula. Nakon vesti o njenoj smrti on je taj koji je postao žrtva bulinga, vrste zlostavljanja na društvenim mrežama, a fanovi mu posle potresnog obraćanja o celoj situaciji pružaju podršku.

Na društvenim mrežama počeo je da dobija uvredljive komentare i nabacivanje osećaja krivice zbog njene smrti.

"Da li si čuo da se Kika ubila?", "Ubio si devojku", "Desiće ti se nešto loše", "Devojka koju si brutalno zlostavljao je izvršila smoubistvo. Sve se vraća, sve se plaća", "Da li ti je drago što se Kika ubila?", "Monstrume", "Ubico", "Nosićeš je na duši ceo život", "Takav čovek da ljudi izvrše samoubistvo od tvoje agresije" - neki su od komentara koje je Baka dobijao nakon Kikine smrti.

On se nije javno oglašavao nekoliko dana, a onda je svojim obraćanjem u suzama i jecajući ispričao svoju stranu priče, da su se on i Kika u međuvremenu pomirili, kao i da su normalno kuminicirali, o čemu svedoče i njihove prepiske koje je objavio. Istakao je da zna koji je razlog jutjuberkinog samoubistva, ali da ne želi da to iznosi javno i da zna da on nije kriv za to iako mu se ta misao motala po glavi.

"Ipak i on ima srce, ne osuđujte nikog a da ne znate istnu. Uz tebe smo, ostani jak", "Niko ne treba da te krivi, ali neka ti ovo bude lekcija", "Ovo treba da ti bude znak da nikoga ne treba da prozivaš, podrška", "Znamo da ti je teško, uz tebe smo", "Počela sam i ja da plačem, podrška za tebe", "Stvarno potresno, ostani jak", "Znam da nisi loš čovek", "Puno ljubavi za ovog momka" - neki su od komentara na obraćanje Bake Praseta. I Bogdanova devoka Anja Blagojević dobijala je pretnje i vređanja.

Kikina smrt je i dalje obavijena velom misterije, s obzirom da se pojavila informacija i dokaz da jutjuberka ipak nije izvršila samoubistvo.

Takođe, Kikina porodica je danas izdala sopštenje o uzroku smrti, odnosno o zvaničnom nalazu obdukcije, o čemu više možete pročitati u nastavku.

Autor: P.R.